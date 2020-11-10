Це гібрид, створений на новій платформі, який може довго проїхати лише з використанням електроенергії. Але заряджати його не потрібно!

Абсолютно новий Yaris четвертого покоління побудований на новій платформі GA-B глобальної архітектури Toyota New Global Architecture. Вона відіграє ключову роль у покращенні динамічних характеристик Yaris внаслідок низького центру тяжіння і міцнішого кузова. Також вона дозволила дизайнерам створити більш виразний, привабливий і потужний на вигляд автомобіль з яскраво вираженою індивідуальністю.

Нова модель оснащена гібридною силовою установкою Toyota 4-го покоління, що дозволяє економніше використовувати пальне, зменшити кількість викидів і швидше долати більші відстані на електроенергії.

Фактично під час поїздок містом новий Yaris може протягом тривалого часу працювати взагалі без викидів подібно до електромобіля, але при цьому не потрібно хвилюватися щодо рівня заряду та запасу ходу.

Нова модель відтепер пропонується з опційним комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense. Це ще більше підкреслює позицію Toyota щодо підвищення рівня безпеки на дорогах.

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Дизайн екстер’єру Toyota Yaris 2020

Новий Yaris повертається до концепції "Великий малий”, яка надихала розробників першого покоління моделі, однак у новій її інтерпретації ― "Менш об’ємний і більш маневрений".

У той час як багато автомобілів B-сегментупоступово стають довшими, новий Yaris на 5 мм коротший за попередню модель. Водночас колісна база стала довшою на 50 мм, що додає простору салону.

Дизайн та оснащення інтер’єру

Інтер’єр нового Yaris із загальною концепцією "Менше ― це більше". Це чітко та якісно спроєктований простір, приємний для ока й на дотик, а також просторий, наче в автомобіля більшого розміру.

Водійське місце створене за концепцією "Погляд на дорогу, руки на кермі". Усі дисплеї та елементи керування розташовані таким чином, щоб водій фокусувався на дорозі та постійно отримував інформацію про основні показники роботи автомобіля, при цьому мінімально відволікаючись і маючи відмінну кругову видимість.

У новому Yaris більше простору між водієм і переднім пасажиром (на 20 мм), a також ширша передня панель приладів.

Новий Yaris — одна із небагатьох моделей у сегменті B, оснащена 10-дюймовим кольоровим проєкційним дисплеєм. Він передає ключову інформацію на вітрове скло, у поле зору водія: швидкість автомобіля, попередження про безпеку (підключення до систем Toyota Safety Sense), підтримку навігації та інформацію мультимедійної системи. Водій може обирати потрібну інформацію за допомогою налаштувань меню на мультиінформаційному дисплеї.

Новий Yaris - перший автомобіль Toyota, оснащений центральними подушками безпеки. У стандартній комплектації вони спрацьовують у разі бокового удару, щоб запобігти зіткненню водія і переднього пасажира між собою.

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Гібридна силова установка

Гібридна силова установка четвертого покоління складається з нового 1,5-літрового бензинового двигуна сімейства Dynamic Force та електромоторів.

Потужність стала на 16% вищою та становить 116 к.с. (загальна потужність системи). Автомобіль відрізняється кращим реагуванням на натискання педалі акселератора та поліпшеним на 15% прискоренням від 0 до 100 км/год, що тепер становить 9,7 секунди.

Нова гібридна силова установка відтепер дозволяє розвивати швидкість до 130 км/год виключно на електротязі та до 80% часу їздити містом, не витрачаючи пального. Це означає, що водії можуть насолоджуватися багатьма перевагами електромобілів, але зовсім не турбуючись про заряд акумулятора та запас ходу.

Ці показники є безпрецедентними для моделі Toyota та демонструють здатність гібридних електричних технологій забезпечувати ще вищу ефективність без компромісів і шкоди для продуктивності.

Комплектації та ціни Toyota Yaris 2020

Новий Yaris буде доступний у 4 комплектаціях: Active, Elegant, Style та Premiere Edition**.

Початкова комплектація Active уже оснащена протитуманними ліхтарями, підігрівом передніх сидінь, клімат-контролем, мультимедійною системою Toyota Touch 2 з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto і багато іншого.

Комплектація Elegant вирізняється світло-сірою панеллю приладів та частково шкіряним світло-сірим оздобленням сидінь із більш просунутим рівнем бортового обладнання.

Комплектація Style доступна з двокольоровим кузовом та повністю чорним салоном з темним оформленням стелі.

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А Yaris у комплектації Premiere Edition поставляється з максимальним рівнем бортового оснащення та має ексклюзивні кольори екстер’єру — кораловий кузов і чорний дах.

Продажі Toyota Yaris в Україні розпочнуться вже у грудні 2020 р, ціна – від 603 840 грн.