На початку 2000-х такою динамікою могли похвалитись хіба що суперкари. Та й сьогодні подібний спринт під силу далеко не всім спорткарам.

Подібної спритності від стокового сітікара, нехай і з заводським тюнінгом, аж ніяк не чекаєш! Ідеальний “сліпер” для втирання носа власникам пафосних спорткарів.

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Зазвичай субкомпактні міські хетчбеки оснащуються “нудним” моторчиком скромного об’єму, придатним лише для того, аби забезпечити пересування з пункту “А” до пункту “Б”. Жодних драйверських амбіцій, жодних зазіхань на спортивність. Та Toyota GR Yaris – приємний виняток із цього правила.

Фото: Toyota GR Yaris 2020 / Toyota

Завдяки поєднанню низької власної маси у 1280 кілограмів та значної потужності у 257 кінських сил, а також повному приводу, GR Yaris здатен дуже швидко прискорюватись до першої сотні на спідометрі. На спринт до 100 км/год йому потрібно лише 5,3 секунди. При цьому максимальна швидкість гарячого хетчбека також екстраординарна – 230 км/год з електронним “нашийником”.

Ведучий каналу CarWOW провів власні тести динаміки Toyota GR Yaris, продемонструвавши прискорення від 0 до 60 миль на годину (96 км/год) за 5,31 секунди. Так, є набагато швидші автомобілі, але варто мати на увазі, що цей хетчбек оснащений трициліндровим двигуном, механічною коробкою передач і не має лонч-контроля.