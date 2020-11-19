Новий спорткар буде продаватись лише у США. Навіть японцям BRZ 2022 не дістанеться, але все ще залишається шанс на появу його близнюка від Toyota.

Subaru BRZ 2022 зберіг впізнаваний силует попередника, має ту ж архітектуру, але був модернізований у кожному аспекті – зовнішність, шасі, електроніка, а головне – мотор. Втім, як і раніше, двигун безнаддувний.

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Кузов спорткара став більш рельєфним, більшу частину переднього бампера займає масивна решітка радіатора, обабіч якої розташовані чималі повітрозабірники, а кришку багажника вінчає спойлер типу “качиний хвіст” (ducktail).

Спорткупе трохи додало у довжину, порівняно з попередньою генерацією: +31 міліметр (4265 мм), ширина залишилася колишньою і становить 1776 міліметрів, а висота скоротилася всього на один міліметр – до 1311. При цьому маса BRZ виросла на 7,7 кіло і становить 1307 кілограмів для версії з АКПП.

Фото: Subaru BRZ 2022 / Subaru

Платформу для нового BRZ використали ту ж, що й для попереднього купе, але з модернізацією. Шасі зробили на 50 відсотків міцнішим, що дозволило поліпшити керованість на поворотах. У передній підвісці використовуються стійки McPherson, в задній – подвійні поперечні важелі.

Під капотом нового Subaru BRZ, замість 2-літрового “Боксера”, встановлено 2,4-літровий атмосферний опозитник, що розвиває 231 к.с. і 249 Нм крутного моменту. Він працює в парі шестишвидкісним автоматом або “механікою” з такою ж кількістю ступенів. Завдяки більш низьким точкам кріплення двигуна інженерам вдалося знизити центр маси. Динамічні характеристики новинки поки не розкриті.



У салоні встановили мультимедійну систему Starlink з восьмидюймовим дисплеєм, що працює з Apple CarPlay і Android Auto, прилади також винесли на екран з діагоналлю сім дюймів. У список оснащення спорткара входить комплекс систем безпеки Subaru EyeSight.

Ціни на Subaru BRZ 2022 поки не оголошені. однак за попередніми данними новинка коштуватиме не менше 27 тисяч доларів США.