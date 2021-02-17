Он больше и изящнее актуального K7 / Cadenza.

В ноябре 2020 года стало известно, что в следующем поколении седан Kia K7 / Cadenza будет заменен моделью K8. "Гладкий и футуристический спортивный седан", как описывает его южнокорейская марка, больше, чем раньше, и теперь имеет щедрые 5015 миллиметров длины.

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K8 – первая глобальная модель Kia, после недавнего ребрендинга компании, который включал обновленный корпоративный логотип.

С точки зрения дизайна, K8 пошел гораздо дальше и кардинально отличается от предшественника. "Скоростная" линия крыши, бескаркасная передняя решетка в форме "носа тигра" с диамантоподобным решетчатым рисунком и выразительное оформление дополнительной оптики в том же стиле, создают совершенно новый вид седана.

Хромовый декор кузова начинается от светодиодных панелей спереди и продолжается под дверью, а заканчивается в нижнем углу задних фонарей.

Это только первый взгляд на K8, чуть позже Kia обещает показать изображение интерьера и обнародовать технические характеристики. Автомобиль должен поступить в продажу позже в этом году. Не исключено, что K8 пополнит линейку моделей и у украинских дилеров, которые не продавали K7 / Cadenza – конкурента таких седанов, как Toyota Avalon и Lexus ES.

Фото: Kia K8 2022 / Kia