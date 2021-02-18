В Европе стартуют продажи батарейных кроссоверов EQC 400 4Matic и EQC 400 4Matic AMG Line.

Обе модели можно заказать уже сейчас, а в шоурумах машины появятся в мае. Как и другие версии EQC, новые модели в стандартной комплектации имеют зарядное устройство мощностью 11 киловатт.

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В обеих версиях EQC предложен с двухмоторной силовой установкой мощностью 408 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до 100 километров в час за 5,1 секунды. Максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой 180 километров в час. Такой электрокар оснащен батареей емкостью 80 киловатт-часов и проезжает на одной зарядке 360 километров.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic AMG Line отличается спортивной отделкой, которая включает черную радиаторную панель с хромированными элементами, черный глянцевый декор, черный диффузор, корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова и 19-дюймовые диски. В список оснащения также включены кресла с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой из кожи и микрофибры Dinamica с прострочкой серого цвета, спортивное рулевое колесо и педали с черными прорезиненными вставками.

Фото: Mercedes-Benz EQC / Daimler

В Германии на электрокары по цене до 65 000 евро (без НДС) можно получить государственную дотацию в размере 5 000 евро и скидку в 2 500 евро от самого производителя, по государственной программе поддержки перехода на электромобили.

EQC 400 4Matic имеет рекомендованную цену в 66 068 евро в Германии, включая 19% НДС, однако со всеми бонусами фактическая цена для покупателей на 7 500 евро ниже и составит 58 093 евро. EQC 400 4Matic AMG Line оценен в 73 208 евро с НДС.

В Китае с недавних пор продается еще менее мощный вариант EQC с индексом 350. Китайский базовый кроссовер оснащен 286-сильной установкой и батареей емкостью 79,2 киловатт-часа.