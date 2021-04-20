Передсерійний прототип втілиться у флагманську модель суббренду Tank у 2022 році.

Нещодавно компанія Great Wall Motors оголосила про виділення лінійки позашляховиків з назвою Tank в самостійний бренд. Ми вже бачили Wey Tank 300, з якого усе почалось, а також концепт Cybertank, а на черзі ще Tank 600 та великий флагманський позашляховик на основі Haval H9 – Tank 800.

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Завдяки масивній решітці радіатора, величезним фарам та колесам, він має всі ознаки розкішного позашляховика. В той же час кольорова палітра концепту, фіолетово-золотиста, надає йому королівського вигляду, якого сьогодні не часто бачиш.

Tank 800 буде оснащений 3-літровим V6, розробленим Great Wall, повідомляє китайський портал Auto 163. Двигун отримає допомогу від гібридної системи, що зробить його більш ефективним та плавним в роботі. Потужність передається на всі чотири колеса через 9-ступінчасту автоматичну коробку передач.

В салоні Tank 800 асоціації з Rolls-Royce Cullinan посилюються, оскільки китайський позашляховик отримав стелю із “зоряним небом” зі світлодіодів, електричні передні та задні двері, фіранки на вікнах та приватні задні сидіння бізнес-класу. Тільки найкращі матеріали, такі як кришталь, метал, дерево, шкіра та навіть оксамит прикрасять інтер’єр цього великого розкішного автомобіля.

Tank також обіцяє автономну функціональність рівня 3 та функції автоматичного паркування автомобіля, що робить 800-й настільки ж технологічно досконалим, як і розкішним. Завдяки адаптивній підвісці він також обіцяє бути зручним позашляховиком.

Фото: Tank 800 Concept / Carscoops