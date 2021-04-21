Китайська марка Hongqi знається на люксових автомобілях і на цьогорічному Шанхайському автосалоні представила свій найбільш вражаючий розкішшю концепт під назвою L.

Hongqi L-Concept являє собою м’язистий повнорозмірний чотиридверний седан зі стрімко спадаючою лінією даху, задніми дверима, що відчиняються проти ходу, лише трьома сидіннями та таким блискучим кузовом, що знадобляться сонцезахисні окуляри, щоб дивитись на нього навіть вночі.

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Зовнішній вигляд L-Concept можна в кращому випадку охарактеризувати як пишний, кузов вкритий двоколірною фарбою, а задня частина має вигадливий діамантовий візерунок, замість традиційного вікна.

Всередині Hongqi L-Concept пропонує незвичне розміщення з трьома кріслами, залишаючи порожній простір для додаткового комфорту. Найдивніша річ з них усіх, однак, має бути люстра, що висить ззаду. Салон рясно прикрашений шліфованим деревом, “мідними” панелями та шкірою. Не менше в салоні і світлодіодів, а підлогу встилають пишні вовняні килими.

Єдине, чого не вистачає бракує в салоні в салоні, крім четвертого крісла, це кермо. Очевидно, L-Concept – це погляд у майбутнє повністю автономних розкішних автомобілів, де кокпіт має два широкі дисплеї по всій ширині під суцільною дерев’яною обробкою і жодної “крутилки”.

Технічних подробиць про концепцт Hongqi не розкриває, однак деякі місцеві ЗМІ повідомляють про можливе серійне виробництво у 2023 році.

Фото: Hongqi L-Concept / Carscoops