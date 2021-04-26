Економічний седан з індексом E 350 eL буде доступний виключно в Китаї.

Новий гібридний E-Class не просто споживає мало пального в комбінованому режимі руху, а може взагалі обходитись без бензину, долаючи на чистій електроенергії до 120 кілометрів.

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Від звичайного подовженого Mercedes-Benz E-Class новий гібрид зовні майже не відрізняється, лише під задніми ліхтарями з'явилися два зарядних люка. Лівий порт підтримує швидку зарядку, правий – живлення від звичайної розетки. На кормі також з’явився шильдик з відповідним позначенням E 350 eL.

У рух новинку приводить силова установка на основі 211-сильного турбомотора об’ємом 2.0 літри, поєднаного зі 122-сильним електромотором і акумулятором на 15,6 кіловат-години.

У змішаному циклі руху E 350 eL споживає майже вдвічі менше бензину, ніж європейський гібрид E 300 e, пропонуючи також 120 кілометрів автономного пробігу на електроенергії, щоправда за застарілою методикою NEDC.

Маючи очевидні переваги в економічності, китайський гібридний E-Class також демонструє чудову динаміку – до сотні задньопривідний седан прискорюється за 6,7 секунди.

У Китаї Mercedes-Benz E 350 eL оцінили у 521 900 юанів – 2,2 мільйони гривень або 80,5 тисяч доларів – майже на двадцять відсотків дорожче звичайного довгобазного E-Class.

Фото: Mercedes-Benz E 350 eL для Китаю / Autohome