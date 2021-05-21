Глава марки Джим Фарли заявил, что компания собрала около 20 тыс. заказов на модель, но в первый год ее производство будет ограничено.

Компания Ford открыла принятие заказов на F-150 Lightning 2022 года, сразу после презентации своего электрического грузовика, и похоже, что много людей захотели такую машину.

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Automotive News обратили внимание на телевизионный репортаж CNBC, в котором генеральный директор Джим Фарли объявил, что компания Ford получила примерно 20 тыс. заказов за первые 12 часов работы специализированного портала для продажи модели.

Чтобы сделать заказ, потенциальные покупатели должны были перейти на сайт бронирования Ford и внести депозит в размере 100 долларов. Это обеспечило место в очереди, но клиентам необходимо будет дооформить заказ до конца года, заплатив всю сумму.

Для сравнения, Tesla заявила, что получила около 250 тыс. заказов на Cybertruck в течение 5 дней после его презентации – цена бронирования составляла 100 долларов, как и у F-150 Lightning. Также стоит отметить, что прошло почти полтора года с тех пор, как Cybertruck был представлен, а грузовик все еще не добрался до конвейера. Ford же планирует доставлять клиентам F-150 Lightning весной 2022 года.

Фарли также упомянул на CNBC, что компания ограничит общее количество произведенных автомобилей в первом модельном году, но не назвал цифру. Mustang Mach-E также искусственно ограничили количеством до 50 тыс. автомобилей в первый год. Популярность F-150, вероятно, заставит автопроизводителя повысить эту планку, но Ford еще не разгласил эту информацию.