Ford F-серії вже 46 років лідирує на авторинку США

Ford F-серії лідирує на ринку з великим відривом від усіх своїх конкурентів. Модель перемагає в рейтингу вже 46-й рік поспіль. У 1 кварталі 2021 року було продано 203 797 таких автомобілів (-3%), що відповідає 5,2% ринку.

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На другому місці (+1 місце) знаходиться Ram Pick-up з 148 837 шт. (3,8% ринку), продажі якого зросли на 19,2%. Таким чином, Ram випередив Chevrolet Silverado (-1 місце), показники якого знизилися на 8,7% до 126 591 шт. (Частка - 3,2%).

На четвертому місці - кращий SUV - Toyota RAV4 (114 255 шт .; + 17%). Далі йдуть: Honda CR-V (+1 місце) з 93 766 шт. (+ 31,7%), Nissan Rogue (+3 місця) з 86 719 шт. (Модель показала кращу динаміку продажів в групі лідерів: + 45,2%) і Toyota Camry (+4 місця) з 78 151 шт. (+ 41,6%).

На восьмому місці - Toyota Corolla (-1 місце) з 72 520 шт. (+ 4,8%), за нею - Toyota Tacoma (+3 місця) із 66 449 шт. (+ 23,9%). Замикає ТОП-10 Ford Explorer з 65 244 шт. (+ 15,9%).