Українська компанія AutoKrAZ отримала 3-річний контракт на постачання для армії США КрАЗ 4x4 та запчастин до них.

До замовлених транспортних засобів належать транспорт для перевезення персоналу, бортові вантажівки, цистерни з водою та паливом. Цю інформацію auto.24tv.ua підтвердили у пресслужбі підприємства.

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Угода була передана US21, провідним постачальником інтегрованих продуктів, послуг та логістики Міністерству оборони США, відомствам національної безпеки, федеральним цивільним відомствам, основним підрядникам та некомерційним організаціям у всьому світі. Зосереджений на постачанні, підтримці та логістиці, US21 розробляє рішення, що підтримують широкий спектр програм національної безпеки, та програм допомоги іншим державам і організаціям.

Попри те, що ніяких деталей про угоду немає, можна припустити, що цей дещо привабливий контракт представляє волю США підтримати Україну в її поточному конфлікті. Придбані машини, безумовно, не будуть використовуватися самою армією США, але будуть надані союзникам або миротворчим операціям ООН, наприклад.