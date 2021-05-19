Украинская компания AutoKrAZ получила 3-летний контракт на поставку для армии США КрАЗ 4x4 и запчастей к ним.

К заказанным транспортным средствам относятся транспорт для перевозки персонала, бортовые грузовики, цистерны с водой и топливом. Эту информацию auto.24tv.ua подтвердили в пресс-службе предприятия.

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Соглашение было передано US21, ведущим поставщикам интегрированных продуктов, услуг и логистики Министерства обороны США, ведомствам национальной безопасности, федеральным гражданским ведомствам, основным подрядчикам и некоммерческим организациям во всем мире. Сосредоточенный на поставках, поддержке и логистике, US21 разрабатывает решения, поддерживающие широкий спектр программ национальной безопасности и программ помощи другим государствам и организациям.

Несмотря на то, что никаких деталей о сделке нет, можно предположить, что этот несколько привлекательный контракт представляет волю США поддержать Украину в ее текущем конфликте. Приобретенные машины, безусловно, не будут использоваться самой армией США, но будут предоставлены союзникам или миротворческим операциям ООН, например.