Гидрогеновый электрокар преодолел грандиозное расстояние, после чего заряжался в течение 5 минут и был способен преодолеть обратный путь.

Новый мировой рекорд по максимальному пробегу от зарядки до зарядки (заправки), установленный Toyota Mirai, составляет 1003 километра. После этого в баке электрокара осталось еще немного водорода, достаточного для преодоления еще 9 километров.

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Mirai – это электромобиль второго поколения на топливных элементах от Toyota. Он предлагает большую производительность, более сложный и динамичный дизайн, а также новую динамику вождения по сравнению с автомобилем первого поколения.

Кроме того, повышенная эффективность системы топливных элементов, наряду с большей емкостью накопления водорода и лучшей аэродинамикой, способствуют увеличению дальности движения до примерно 650 км при обычных условиях езды, а также уменьшению времени зарядки до менее чем 5 минут на терминале с давлением 700 бар.

Фото: рекорд пробега Toyota Mirai / Toyota

Путешествие началось в среду, 26 мая, в 5:43 утра от водородной станции HYSETCO во французском городе Орли, а закончилось на другой заправке в 1003 километрах от первой. Автомобиль двигался по дорогам общего пользования на юг от Парижа, а также в районах Луар и Шер и Эндр и Луара, а расстояние и потребление были сертифицированы независимым органом.

Средний расход водорода во время рекорда составлял 0,55 кг/100 км, а бак Mirai способен вместить 5,6 кг водорода. Чтобы достичь рекорда на расстоянии 1003 км, водители применили стиль “экологического вождения”, но никаких специальных приемов, которыми не могут пользоваться обычные водители.