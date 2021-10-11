Электромобиль побил свой собственный предыдущий рекорд.

Для Toyota Mirai это уже второй рекорд. В мае нынешнего года электромобиль преодолел 1 003 км на одной заправке по дорогам Франции. Новое достижение впечатляет огромным приростом: Mirai проехал по дорогам Южной Калифорнии 1360,378 километра.

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В обоих случаях заезды проходили в условиях обычного трафика на дорогах в городе и на междугородных трассах. Автомобили имели полностью стандартное оснащение и двигались не быстрее и не медленнее других участников дорожного движения, поэтому достигнутый результат является не просто близким к реальным условиям, а полностью реалистичным.

На маршруте в 1360,378 километра Toyota Mirai потратил 5,65 килограмма водорода. Исполнительный вице-президент Toyota Motor North America Боб Картер заявил: “Мы гордимся тем, что лидируем в этой замечательной технологии, что является лишь одним из направлений создания автомобилей с нулевым уровнем выбросов”.

Пока это направление остается слабо освоенным. Производителей и моделей водородных электромобилей в легковом секторе мало – наибольшие успехи здесь у Hyundai и Toyota. Инфраструктура заправочных станций в мире слабая – функционирует около 450 станций, но в общественном доступе находится менее четырех сотен. Больше водородных заправок в Японии – под полторы сотни, на втором месте Германия, лишь приближается к первой сотне и США, где таких станций насчитывается менее полусотни. В Украине же только научились сертифицировать водородные электромобили и планируют открыть первую водородную заправку в следующем году.

Двумя крупнейшими преимуществами водородных электрокаров называют запас хода на полной заправке и скорость заправки. Поскольку заправочный люк электромобиля был опломбирован экспертами Книги рекордов Гиннесса для попытки рекордного заезда, о скорости заправки говорить нечего. Но можно посчитать стоимость поездки.

Средняя стоимость килограмма водорода в США 16,51 доллара, что выливается в 93.28 доллара на пробег в 1 360,378 километра. Седану такого же класса с бензиновым двигателем и потреблением около 5 л/100 км понадобится примерно 65 литров горючего на такой же путь, что будет стоить почти 110 долларов. Наиболее дальнобойному электрокару Tesla с паспортным запасом хода в 652 км на таком маршруте понадобилась бы остановка для зарядки, а стоимость поездки была бы почти такой же, как для бензинового автомобиля (3,2 доллара за киловатт электроэнергии на заправках в Калифорнии).

В США Mirai продается по цене от 49 500 долларов. Водородный седан оснащен 182-сильным электромотором на задней оси, который питается от топливных элементов, работающих на сжатом водороде. По паспортным данным и измерениям EPA, в базовой комплектации XLE Mirai способен преодолевать на полном баке 647 км.

Фото: рекордный Toyota Mirai / Toyota