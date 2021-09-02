Процесс сертификации занял полтора месяца – нужно было преодолеть все бюрократические препоны.

Водородная Toyota Mirai появилась в Украине. Об этом в Facebook сообщил председатель Общественного совета в Госэнергоэффективности Александр Репкин.

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"Мы с Украинским водородным советом завезли в Украину и сертифицировали водородную машину японской марки Toyota. Впервые такая машина имеет украинские номера", – сообщил он. Но в базах МВД несколько таких автомобилей уже числиться.

По словам Репкина, этого события автомобилисты ждали с 2019 года. Процесс сертификации был "достаточно сложным и длительным". Для получения номеров нужно полтора месяца. При этом теперь для всех желающих процедура легализации водородного авто займет всего три дня.

"Теперь дело за постепенным развитием инфраструктуры для водородного транспорта (водород – это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов). Среди первых наших шагов будет сертификация еще одного автомобиля и создание первой водородной заправки в Украине", – отметил Репкин .

На сайте Toyota сообщается, что модель автомобиля Mirai использует инновационные технологии – от двигателя на водородной энергии до передовых систем безопасности и мультимедийных функций. Он представлен в двух комплектациях: Mirai Ambassador и Mirai Premium.

В Европе цена Mirai Ambassador – от 73 900 евро, Mirai Premium – от 66 900 евро.