Опубликован новый проект Порядка утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования.

Согласно проекту изменений, перечень требований к транспортным средствам в рамках процедур утверждения типа и индивидуального утверждения дополняется требованиями Правил ЕЭК ООН № 134.00 (для транспортных средств категорий M и N) и № 146.00 (для транспортных средств категорий L1-L5). Таким образом, указанные транспортные средства, работающие на водороде, для прохождения любой сертификации в Украине должны отвечать требованиям вышеуказанных правил ЕЭК ООН.

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Во-вторых, проектом изменений предусмотрено убрать требования к мощности двигателя (Правило ЕЭК ООН № 85.00) при сертификации некоторых транспортных средств специального назначения, а именно: (1) бронированных автомобилей, (2) автомобилей, предназначенных для перевозки кресел-колясок и (3 ) автомобильных кранов.

В-третьих, планируется убрать требования к выбросам диоксида углерода и расходу топлива (Правило ЕЭК ООН № 101.00) при сертификации автомобилей, предназначенных для перевозки кресел-колясок.

Введение новых серий поправок в некоторые Правила ЕЭК ООН переносится

В соответствии с действующими положениями Порядка утверждения конструкции транспортных средств, автоимпортеры и автопроизводители ожидают введения с 01.01.2022 и 01.01.2023 новых серий поправок (а следовательно, новых требований) к некоторым Правилам ЕЭК ООН, которым должны соответствовать транспортные средства для прохождения сертификации в Украине. Однако, согласно проекту изменений введение новых серий поправок в некоторые из этих правил планируется перенести на 01.01.2025.

Подробности – в таблице:

Правило ЕЭК ООН № Действующая серия поправок Серия поправок, внедрение которой планируется перенести на 01.01.2025 Ключевые последствия переноса внедрения серии поправок на 01.01.2025 14 06 07 (с 01.01.2022) Все крепления автомобилей для ремней безопасности должны соответствовать требованиям Правила ЕЭК ООН №14.06. После введения в действие серии поправок 07, требования Правила ЕЭК ООН № 14 не будут распространяться на крепления ремней для лиц с инвалидностью и крепления любых других удерживающих систем, предусмотренных в приложении 8 Правила ЕЭК ООН № 107.02. 16 04 07 (с 01.01.2022) Утверждению подлежат транспортные средства без системы оповещения непристегнутых ремней безопасности задних пассажиров. После введения в действие серии поправок 07 в Правило ЕЭК ООН № 16, присутствие таких систем оповещения будет обязательным. 46 02 04 (с 01.01.2022) Грузовые автомобили (категория N2) общей массой до 7,5 тонн не должны обязательно быть оснащены (1) внешними широкоугольными зеркалами заднего вида со стороны водителя и пассажира, а также (2) зеркалом бокового обзора с стороны пассажира. С 01.01.2025 такие зеркала должны быть установлены. 48 03 06 (с 01.01.2023) Будут оставаться неурегулированные вопросы утверждения автоматического включения и выключения ближнего/дальнего света, наличия внешних фонарей освещения подножки, сигнала предупреждения о возможности наезда сзади и огней маневрирования. 107 02 05 (с 01.01.2022) В автобусах (категории М2 и М3) не обязательно присутствие звуковой и визуальной аварийной сигнализации (1) в случае неисправности двигателя (если двигатель расположен позади отделения водителя) и (2) о наличии дыма или повышенной температуры в пассажирском отсеке автобуса. Также будут отсутствовать требования к: защите отделения водителя от рядом стоящих или сидящих пассажиров

сиденью водителя;

наличию не менее одного места для детских колясок и колясок лиц с инвалидностью.

После введения в действие серии поправок 05 выполнение этих требований для прохождения автобусами сертификации будет обязательным.

Министерство инфраструктуры Украины еще готовится подать проект изменений на согласование в Государственную регуляторную службу Украины. В случае согласования, ожидается, что изменения в приказ будут приняты в этом году без особых проволочек.