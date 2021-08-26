Опубликован новый проект Порядка утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования.
Согласно проекту изменений, перечень требований к транспортным средствам в рамках процедур утверждения типа и индивидуального утверждения дополняется требованиями Правил ЕЭК ООН № 134.00 (для транспортных средств категорий M и N) и № 146.00 (для транспортных средств категорий L1-L5). Таким образом, указанные транспортные средства, работающие на водороде, для прохождения любой сертификации в Украине должны отвечать требованиям вышеуказанных правил ЕЭК ООН.
Также в тему В Украине может кардинально измениться реестр сертификатов в автомобильной сфере
Во-вторых, проектом изменений предусмотрено убрать требования к мощности двигателя (Правило ЕЭК ООН № 85.00) при сертификации некоторых транспортных средств специального назначения, а именно: (1) бронированных автомобилей, (2) автомобилей, предназначенных для перевозки кресел-колясок и (3 ) автомобильных кранов.
В-третьих, планируется убрать требования к выбросам диоксида углерода и расходу топлива (Правило ЕЭК ООН № 101.00) при сертификации автомобилей, предназначенных для перевозки кресел-колясок.
Введение новых серий поправок в некоторые Правила ЕЭК ООН переносится
В соответствии с действующими положениями Порядка утверждения конструкции транспортных средств, автоимпортеры и автопроизводители ожидают введения с 01.01.2022 и 01.01.2023 новых серий поправок (а следовательно, новых требований) к некоторым Правилам ЕЭК ООН, которым должны соответствовать транспортные средства для прохождения сертификации в Украине. Однако, согласно проекту изменений введение новых серий поправок в некоторые из этих правил планируется перенести на 01.01.2025.
Подробности – в таблице:
|
Правило ЕЭК ООН №
|
Действующая серия поправок
|
Серия поправок, внедрение которой планируется перенести на 01.01.2025
|
Ключевые последствия переноса внедрения серии поправок на 01.01.2025
|
14
|
06
|
07 (с 01.01.2022)
|
Все крепления автомобилей для ремней безопасности должны соответствовать требованиям Правила ЕЭК ООН №14.06. После введения в действие серии поправок 07, требования Правила ЕЭК ООН № 14 не будут распространяться на крепления ремней для лиц с инвалидностью и крепления любых других удерживающих систем, предусмотренных в приложении 8 Правила ЕЭК ООН № 107.02.
|
16
|
04
|
07 (с 01.01.2022)
|
Утверждению подлежат транспортные средства без системы оповещения непристегнутых ремней безопасности задних пассажиров. После введения в действие серии поправок 07 в Правило ЕЭК ООН № 16, присутствие таких систем оповещения будет обязательным.
|
46
|
02
|
04 (с 01.01.2022)
|
Грузовые автомобили (категория N2) общей массой до 7,5 тонн не должны обязательно быть оснащены (1) внешними широкоугольными зеркалами заднего вида со стороны водителя и пассажира, а также (2) зеркалом бокового обзора с стороны пассажира. С 01.01.2025 такие зеркала должны быть установлены.
|
48
|
03
|
06 (с 01.01.2023)
|
Будут оставаться неурегулированные вопросы утверждения автоматического включения и выключения ближнего/дальнего света, наличия внешних фонарей освещения подножки, сигнала предупреждения о возможности наезда сзади и огней маневрирования.
|
107
|
02
|
05 (с 01.01.2022)
|
В автобусах (категории М2 и М3) не обязательно присутствие звуковой и визуальной аварийной сигнализации (1) в случае неисправности двигателя (если двигатель расположен позади отделения водителя) и (2) о наличии дыма или повышенной температуры в пассажирском отсеке автобуса. Также будут отсутствовать требования к:
Министерство инфраструктуры Украины еще готовится подать проект изменений на согласование в Государственную регуляторную службу Украины. В случае согласования, ожидается, что изменения в приказ будут приняты в этом году без особых проволочек.