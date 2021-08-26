Опубліковано новий проєкт Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Згідно з проєктом змін, перелік вимог до транспортних засобів в рамках процедур затвердження типу та індивідуального затвердження доповнюється вимогами Правил ЄЕК ООН № 134.00 (для транспортних засобів категорій M і N) та № 146.00 (для транспортних засобів категорій L1-L5). Таким чином, зазначені транспортні засоби, що працюють на водні, для проходження будь-якої сертифікації в Україні повинні відповідати вимогами вищевказаних правил ЄЕК ООН.

Також у тему в Україні може кардинально змінитись реєстр сертифікатів в автомобільній сфері

По-друге, проєктом змін передбачено прибрати вимоги до потужності двигуна (Правило ЄЕК ООН № 85.00) при сертифікації деяких транспортних засобів спеціального призначення, а саме: (1) броньованих автомобілів, (2) автомобілів, призначених для перевезення крісел-колясок та (3) автомобільних кранів.

По-третє, планується прибрати вимоги до викидів діоксиду вуглецю та витрат палива (Правило ЄЕК ООН № 101.00) при сертифікації автомобілів, призначених для перевезення крісел-колясок.

Введення нових серій поправок до деяких Правил ЄЕК ООН переноситься

Відповідно до діючих положень Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, автоімпортери та автовиробники очікують на запровадження з 01.01.2022 та 01.01.2023 нових серій поправок (а отже, нових вимог) до деяких Правил ЄЕК ООН, яким повинні відповідати транспортні засоби для проходження сертифікації в Україні. Проте, згідно з проєктом змін запровадження нових серій поправок до деяких з цих правил планується перенести на 01.01.2025.

Деталі – в таблиці:

Правило ЄЕК ООН № Діюча серія поправок Серія поправок, впровадження якої планується перенести на 01.01.2025 Ключові наслідки від перенесення впровадження серії поправок на 01.01.2025 14 06 07 (з 01.01.2022) Всі кріплення автомобілів для ременів безпеки повинні відповідати вимогами Правила ЄЕК ООН № 14.06. Після введення в дію серії поправок 07, вимоги Правила ЄЕК ООН № 14 не розповсюджуватимуться на кріплення ременів для осіб з інвалідністю та кріплення будь яких інших утримуючих систем, передбачених в додатку 8 Правила ЄЕК ООН № 107.02. 16 04 07 (з 01.01.2022) Затвердженню підлягатимуть транспортні засоби без системи сповіщення непристебнутих ременів безпеки задніх пасажирів. Після введення в дію серії поправок 07 до Правила ЄЕК ООН № 16, присутність таких систем сповіщення буде обов'язковою. 46 02 04 (з 01.01.2022) Вантажні автомобілі (категорія N2) загальною масою до 7,5 тон не повинні обов'язково бути оснащені (1) зовнішніми ширококутними дзеркалами заднього виду зі сторони водія та пасажира, а також (2) дзеркалом бокового огляду зі сторони пасажира. З 01.01.2025 такі дзеркала повинні бути встановлені. 48 03 06 (з 01.01.2023) Залишатимуться неврегульовані питання затвердження автоматичного вмикання та вимикання ближнього/дальнього світла, наявності зовнішніх ліхтарів освітлення підніжки, сигналу попередження про можливість наїзду ззаду та вогнів маневрування. 107 02 05 (з 01.01.2022) В автобусах (категорії М2 та М3) не обов'язкова присутність звукової та візуальної аварійної сигналізації (1) на випадок несправності двигуна (якщо двигун розташований позаду відділення водія) та (2) про наявність диму чи підвищеної температури в пасажирському відсіку автобуса. Також будуть відсутні вимоги до: захисту відділення водія від поряд стоячих чи сидячих пасажирів;

сидіння водія;

наявності щонайменше одного місця для дитячих колясок та колясок осіб з інвалідністю. Після введення в дію серії поправок 05, виконання цих вимог для проходження автобусами сертифікації буде обов'язковим.

Міністерство інфраструктури України ще готується подати проєкт змін на погодження до Державної регуляторної служби України. У разі погодження, очікується, що зміни до наказу будуть прийняті цього року без особливих зволікань.