У квітні цього року Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів та ведення реєстру сертифікатів типу ("Проєкт Змін"), які суттєво змінюють реєстр сертифікатів типу та сертифікатів відповідності. Які саме зміни передбачено в цьому Проєкті?

Про які сертифікати йде мова?

Перш за все, варто згадати, що автомобілі в Україні сертифікуються за двома моделями. Перша, "класична" модель, передбачає виготовлення автовиробником так званого шаблонного автомобіля (тип автомобіля), на базі якого потім будуть виготовлятись автомобілі (як кінцевий продукт).

Після виготовлення такого шаблонного автомобіля уповноважений орган (ДП "Державтотрансндіпроект" або ДП "Укрметртестстандарт") перевіряє подані виробником документи на відповідність шаблонного автомобіля вимогам національного законодавства та технічних приписів, після чого видає сертифікат типу (який по факту затверджує відповідний тип автомобіля). Коли у виробника "на руках" є такий сертифікат, то він може виготовляти автомобілі на базі затвердженого типу та видавати свої сертифікати – сертифікати відповідності. Саме такі сертифікати відповідності дають змогу пропускати автомобілі на митну територію України з метою вільного обігу та здійснювати їх першу державну реєстрацію.

Також у тему: як пройти сертифікацію авто

Друга модель передбачає два сценарії: виробник створив автомобіль та не отримав сертифікат типу або в Україну імпортується автомобіль з пробігом. При обох сценаріях можливо отримати лише один документ – сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження. Видається такий сертифікат лише акредитованими сертифікаційними центрами. Наявність такого сертифікату, як і у випадку із сертифікатом відповідності від виробника, дає змогу пройти митне оформлення та здійснити першу державну реєстрацію автомобіля в Україні.

Як працює реєстр сертифікатів сьогодні?

Діючий реєстр сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання містить відомості лише про сертифікати типу та видані виробниками сертифікати відповідності (тобто, сертифікати, віднесені до першої моделі сертифікації). Відомості про сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження містяться в окремому реєстрі – Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації (друга модель сертифікації).

Питання ведення першого реєстру регламентується порядком, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України № 521 від 17.08.2012. Ведення другого реєстру не впорядковане жодним нормативно-правовим актом. Про другий реєстр згадується в наказі Мінінфраструктури № 521 від 17.08.2012 та постанові КМУ № 738 від 09.06.2011 у контексті необхідності надання доступу до реєстру Міністерством інфраструктури іншим органам та обов'язку акредитованих сертифікаційних центрів вносити в цей реєстр інформацію про видані ними сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження.

До теми: чому Україна не скасовує сертифікацію авто

Обидва реєстри мають досить обмежене коло користувачів: Укртрансбезпека, Мінекономіки, МВС, ДМС та ДПС. Найцікавіше, що на практиці жодного з цих реєстрів (як мережевої бази даних) не існує. По факту, Мінінфраструктури веде електронну таблицю з мінімальним набором інформації стосовно транспортних засобів та посиланням на електронні зображення сертифікатів.

Що пропонується Проєктом Змін?

Проєкт Змін, підготовлений Мінінфрастурктури, передбачає кардинально інший підхід до формування реєстрів, їх ведення та надання доступу.

По-перше, пропонується впровадження одного реєстру, який міститиме дані про всі три види сертифікатів: сертифікат типу, сертифікат відповідності та сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження.

По-друге, реєстр буде відкритим для всіх та розміщуватиметься на порталі e-transport.gov.ua. Адміністратором реєстру буде Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки". Новий реєстр складатиметься з двох частин: публічної та закритої. Публічна частина буде доступна всім користувачам (без необхідності в авторизації) та буде надавати їм лише відомості про сертифікат, а саме – лицьовий бік сертифіката в електронній формі.

Закрита частина буде доступною лише для суб'єктів, що формують сертифікати: (1) уповноважені органи, що затверджують тип автомобілів, (2) виробники автомобілів (або уповноважені представники виробників-нерезидентів) та (3) сертифікаційні центри, які видають сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження. Доступ для всіх користувачів, включаючи користувачів закритої частини буде безоплатним.

По-третє, зменшується обсяг паперової документації при формуванні сертифікатів. Відтак, сертифікати типу будуть формуватися уповноваженими органами в електронній та паперовій формах. У разі розбіжностей перевага надаватиметься електронній формі цього документа. Сертифікати відповідності та сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження будуть формуватися виробниками та сертифікаційними центрами виключно в електронній формі.

Зокрема, виробники зможуть самостійно вносити всю необхідну інформацію для створення сертифікатів відповідності після отримання відповідного сертифікату типу.

До теми: як техогляд і сертифікація перетворились на торгівлю папірцями

Перспективи впровадження змін

Після опублікування Проєкту Змін, Мінінфраструктури подало його на погодження Державній регуляторній службі України, яка відхилила його з процедурних причин. Очевидно, що після усунення цих недоліків, Проєкт Змін буде подано до Державної регуляторної служби України повторно.

Очікується, що у разі прийняття Проєкту Змін, він набере чинності через місяць після дати опублікування. При цьому для того, щоб мати час для переходу на новий реєстр, до 31 грудня 2022 року виробникам та сертифікаційним центрам дозволятиметься видавати всі сертифікати відповідності лише в паперовому вигляді.