З необхідністю обов'язкової сертифікації автомобіля стикалися всі покупці транспортних засобів, які купували їх за кордоном. З обов'язковим технічним контролем –власники комерційних авто. Однак, зовсім скоро цю процедуру можуть зробити обов'язковою і для власників легкових автомобілів.

В уряді всерйоз розглядають можливість повернути обов'язковий техогляд вже з наступного року. Така ініціатива в ідеалі може зменшити кількість аварій на дорогах, смертей і травм в ДТП, що часто виникають через технічну несправність транспортних засобів. Але якщо кардинально не зміниться підхід до самого процесу обов'язкового технічного контролю та сертифікації автомобілів, на дорогах ситуація навряд чи поліпшиться, а красиві гасла такими і залишаться.

85 перевірок на день

На жаль, після рішень Міністерства інфраструктури та ініціативи "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів", процедури проведення технічного контролю і обов'язкової сертифікації в більшості створених під ці нововведення компаній нагадують фікцію. Звичайно, деякі речі можна списати на генетичне бажання українців "повирішувати" і спроби "зекономити" час, але питання в тому, хто стимулює їх або створює умови для таких кроків. Про те, скільки грошей на цьому заробляють і скільки з цієї суми потрапляє до бюджету, скромно промовчимо.

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Зараз відзначимо, які дива творяться у сфері обов'язкового технічного контролю автомобілів (ОТК). Наприклад, за календарний місяць однієї з фірм проведено 2634 ОТК. Показники вражають: 85 проведених технічно складних процедур в день. Навіть якщо припустити, що компанія працює без вихідних і всі 24 години на добу (що неможливо), за годину вони проводять технічний контроль 3,5 автомобілів. В середньому – 17 хвилин на машину. З виконанням всіх необхідних вимог і оформленням. При цьому, за словами експертів, для перевірки будь-якого транспортного засобу потрібно точно не менше 40 хвилин.

На ОТК обов'язковими є чотири моменти:

Перевірка гальмівної системи ТС. Вимірювання димності у відпрацьованих газах двигунів (які працюють на дизелі або газу). Вимірювання вмісту окису вуглецю у відпрацьованих газах двигунів (які працюють на бензині або газі). Перевірка фар ближнього і дальнього світла, протитуманних фар.

Замість 600 – 3000 гривень

Ситуація з монополізацією ринку сертифікації та обов'язкового технічного контролю транспортних засобів зайшла вже дуже далеко. До 2017 року в Україні було створено 7 органів з сертифікації, шість з них – державні. Але незабаром у останніх анулювали ліцензії, створивши замість них мережу пов'язаних між собою приватних компаній. Перетворивши таким чином важливу і необхідну технічну процедуру в елементарну "торгівлю папірцями".

Окрема історія – сертифікація газобалонного обладнання. На даний момент ця послуга коштує близько 3000 гривень. І знову більшість акредитацій на проведення сертифікації отримали компанії, наближені до керівництва Міністерства інфраструктури. А вартість сертифікації збільшилася в п'ять разів – з 600 до 3 000 гривень. Тож тепер автовласники при встановленні ГБО просто ігнорують необхідність його реєстрації.

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Великий ризик "липових" оглядів, пересилань сертифікатів поштою піддались критиці з боку чиновників Євросоюзу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій ще півроку тому обіцяв розібратися в ситуації як з ціноутворенням, так і акредитованими фірмами. Але ніяких рішень поки не було прийнято.

Заради безпеки

На жаль, багато хто з українців вважають за краще діяти "по-старому", – говорить юрист Ігор Черненко.

"Їм простіше віддати документи і автомобіль на 20 хвилин, заплатити потрібну суму, а потім отримати необхідні документи. Залишимо за дужками моральний аспект таких вчинків. Як і, власне, контроль і поняття безпеки: особистої, пасажирів та інших учасників дорожнього руху", – продовжив експерт.

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Пам'ятайте, що обов'язковий технічний контроль, якщо не убезпечить вас від неприємних ситуацій на дорозі, то, принаймні, зменшить їх можливу кількість. Адже може виявити технічні проблеми, які потрібно усунути заради власної безпеки.

Якщо ми все-таки вибрали для себе європейські пріоритети, потрібно їм слідувати і відповідати. Хоча б в малому.

Максим Розенко.