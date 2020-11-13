С необходимостью обязательной сертификации автомобиля сталкивались все покупатели транспортных средств, которые покупали их заграницей. С обязательным техническим контролем – владельцы коммерческих авто. Однако, совсем скоро эту процедуру могут сделать обязательной и для владельцев легковых автомобилей.

В правительстве всерьез рассматривают возможность вернуть обязательный техосмотр уже со следующего года. Такая инициатива в идеале может уменьшить количество аварий на дорогах, смертей и травм в ДТП, которые часто возникают из-за технической неисправности транспортных средств. Но если кардинально не изменится подход к самому процессу обязательного технического контроля и сертификации автомобилей, на дорогах ситуация вряд ли улучшится, а красивые лозунги таковыми и останутся.

85 проверок в день

К сожалению, после решений Министерства инфраструктуры и инициативы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств", процедуры проведения технического контроля и обязательной сертификации в большинстве созданных под эти нововведения компаний напоминают фикцию. Конечно, некоторые вещи можно списать на генетическое желание украинцев "порешать" и попытки "сэкономить" время, но вопрос в том, кто стимулирует их или создает условия для таких шагов. О том, сколько денег на этом зарабатывают и сколько из этой суммы попадает в бюджет, скромно умолчим.

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Сейчас отметим, какие чудеса творятся в сфере обязательного технического контроля автомобилей (ОТК). Например, за календарный месяц одной из фирм проведено 2 634 ОТК. Показатели впечатляют: 85 проведенных технически сложных процедур в день. Даже если предположить, что компания работает без выходных и все 24 часа в сутки (что невозможно), за час они проводят технический контроль 3,5 автомобилей. В среднем – 17 минут на машину. С выполнением всех необходимых требований и оформлением. При этом, по словам экспертов, для проверки любого транспортного средства требуется точно не менее 40 минут.

На ОТК обязательными являются четыре момента:

Проверка тормозной системы ТС.

Измерение дымности в отработанных газах двигателей (работающих на дизеле или газе).

Измерение содержания окиси углерода в отработанных газах двигателей (работающих на бензине или газе).

Проверка фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар.

Вместо 600 – 3000 гривен

Ситуация с монополизацией рынка сертификации и обязательного технического контроля транспортных средств зашла уже очень далеко. До 2017 года в Украине было создано 7 органов по сертификации, шесть из них – государственные. Но вскоре у последних аннулировали лицензии, создав вместо них сеть связанных между собой частных компаний. Превратив таким образом важную и необходимую техническую процедуру в элементарную "торговлю бумажками".

Отдельная история – сертификация газобаллонного оборудования. На данный момент эта услуга стоит около 3000 гривен. И снова большинство аккредитаций на проведение сертификации получили компании, приближенные к руководству Министерства инфраструктуры. А стоимость сертификации увеличилась в пять раз – с 600 до 3 000 гривен. Поэтому теперь автовладельцы при установке ГБО просто игнорируют необходимость его регистрации.

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Велик риск "липовых" осмотров, пересылок сертификатов по почте были подвержены критике со стороны чиновников Евросоюза. Министр инфраструктуры Владислав Криклий еще полгода назад обещал разобраться в ситуации как с ценообразованием, так и с аккредитованными фирмами. Но никаких решений пока принято не было.

Ради безопасности

К сожалению, многие из украинцев предпочитают действовать "по старинке", – говорит юрист Игорь Черненко.

"Им проще отдать документы и автомобиль на 20 минут, заплатить нужную сумму, а затем получить необходимые документы. Оставим за скобками моральный аспект таких поступков. Как и, собственно, контроль и понятие безопасности: личной, пассажиров и других участников дорожного движения", – продолжил эксперт.

Напомним, как разделят рынок техосмотра в 10 миллиардов в Украине

Помните, что обязательный технический контроль если не обезопасит вас от неприятных ситуаций на дороге, то, по крайней мере, уменьшит их возможное количество. Так как может выявить технические проблемы, которые нужно устранить ради собственной безопасности.

Если мы все-таки выбрали для себя европейские приоритеты, нужно им следовать и отвечать. Хотя бы в малом.

Максим Розенко.