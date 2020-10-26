В октябре министр Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий рассказал СМИ, что законопроект о возвращении техосмотра осталось согласовать с Государственной регуляторной службой (ГРС). Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в июле 2011 года. Но, согласно директив ЕС, эту норму в нашей стране обязаны вернуть.

Автор: Максим Розенко

По информации первого заместителя Главного сервисного центра МВД Украины Юрия Смольянинова, в нашей стране сейчас около 7 миллионов легковых авто. Более 90% из них не проходят обязательный технический контроль (ОТК). Эта норма действует только для авто, которые используются для перевозки груза или пассажиров, эксплуатируемых с целью получения прибыли.

Стоимость прохождения ОТК в 2020 году составляет около 1000 гривен, но у некоторых компаний цена на эту услугу доходит до 1300 гривен. Учитывая, что после возвращения ОТК спрос на услугу значительно увеличится, по мнению экспертов рынка, цена на него поднимется до 1300 – 1500 гривен. То есть, возвращение техосмотра означает создание нового внутреннего рынка объемом до 10 миллиардов гривен. Поэтому, вполне естественно, что некоторые хотят контролировать такой интересный проект.

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В феврале этого года МИУ выложило на сайт законопроект “О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны” для обсуждения общественности. Он вызвал немалые негативные отзывы. Но Владислав Криклий почему-то не рассказал о том, что через несколько недель ГРС отказала в согласовании проекта. Государственная регуляторная служба поддержала представителей заинтересованного бизнес-среды, которые акцентировали внимание на главных проблемных аспектах законопроекта. Решения ГРС об отказе в согласовании проекта состоит из 7 страниц. Если коротко, то по мнению Государственной регуляторной службы законопроект устанавливает механизм государственного регулирования, который является отличным от принципов реализации права, определенных законодательством ЕС, а также способствует монополизации сферы тестирования на пригодность к эксплуатации транспортных средств и создает соответствующие коррупционные риски.

Главные выводы Государственной регуляторной службы:

“Вопреки европейской практике, проектом закона предполагается передать функции по контролю за субъектами хозяйствования объединению предприятий – Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств (далее – Бюро).

Законопроект не определяет перечня оснований приостановления хозяйственной деятельности, способа и формы осуществления мероприятий государственного контроля, а также санкций за нарушение требований законодательства и перечень нарушений. Все эти полномочия предлагается предоставить Бюро вопреки установленным предписаниям Закона Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”.

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Механизм государственного регулирования, предложенный проектом закона, направлен на монополизацию сферы тестирования на пригодность к эксплуатации транспортных средств.

Проектом закона предусмотрена возможность Министерства инфраструктуры Украины руководить объединением предприятий – Бюро, как в качестве общего собрания членов, так и Президиума.

Проектом закона предусмотрены значительные бюджетные финансовые затраты на создание новой информационной системы сбора информации и построение комплексной системы защиты информации, аналогичной системе, что уже создана и успешно функционирует в МВД Украины (общегосударственная база данных о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, которая является составной частью Единого государственного реестра МВД). Но эту же информацию Министерство инфраструктуры Украины планирует передавать обратно в МВД. То есть, это просто попытка перебрать функции (в частности ведение реестра) от МВД к Министерству инфраструктуры Украины с дополнительным расходованием бюджетных средств.

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Кто хочет монополизировать рынок?

Интересно, что большинство выводов Государственной регуляторной службы совпадает с аргументами, которые до этого обнародовала и направляла государственным органам общественный союз "субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" (ГС СТТ), которая в течение последних двух лет стала основным оппонентом МИУ. С прошлого года руководитель союза Игорь Черненко вместе с партнерами ведет судебную борьбу против постановления №46 Кабинета Министров Украины, которое по мнению Черненко поощряет создание монополии в сфере обязательного технического контроля. Проект этого постановления разрабатывался в Главном сервисном центре МВД, которым в 2019 году руководил... действующий министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В 2019 году из 450 компаний, которые осуществляли свою деятельность в сфере сертификации и ОТК, проверку Министерства инфраструктуры успешно прошли 10, – утверждает Игорь Черненко. – У нас есть все основания думать, что частные компании-счастливчики из этого списка связаны с высокопоставленными чиновниками МИУ, для которых законопроект о возврате техосмотра является очередным инструментом монополизации рынка. А также возвращением в прошлое, когда техосмотр был фикцией. У нас есть факты, что некоторые из этих компаний выдавали протоколы 24/7 в среднем каждые 7 минут!. Хотя, при соблюдении всех процедур в среднем обязательный техосмотр транспортного средства занимает минимум 40 минут. То есть, идет массовая торговля протоколами ОТК. Мы к этому стремились, когда подписывали ассоциацию с ЕС?

Что касается законопроекта, то после выводов Государственной регуляторной службе МИУ было обязано устранить недостатки и изложить новую редакцию законопроекта для обсуждения общественности. После отказа в согласовании проекта ГРС прошло полгода, но новую редакцию законопроекта так никто и не увидел. Хотя Криклий утверждает, что его осталось только согласовать с Государственной регуляторной службой. Только мне кажется, что здесь что-то не так?