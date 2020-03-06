К хорошему привыкаешь быстро, и сегодня нам тяжело представить, что можно трястись от страха не пройти техосмотр из-за какой-то мелочи. И вы даже представить себе не можете, насколько досадными – и недешевыми - могут быть эти мелочи.

Обязательный технический контроль (ОТК) транспортного средства – если таковой будет возвращен в Украине – в числе прочего будет опираться на требования Правил дорожного движения и государственный стандарт ДСТУ-3649:2010 “Колесные транспортные средства”. В этих документах содержится немало моментов, которые могли бы вызвать смех, если бы не были столь дороги и хлопотны в устранении.

Главные критерии при техосмотре в развитых странах – безопасность движения и экологическая чистота выхлопа.

Лобовое стекло, похоже, наши урядовцы хотят перевести в расходники, поставив в один ряд с дворниками и масляным фильтром. Иначе как объяснить требование ДСТУ (п. 6.8.5.) не иметь сколов и трещин в зоне работы стеклоочистителей. Размеры повреждений и допуски на них стандартом не уточняются, а значит, едва ли не каждую вторую машину на ОТК можно будет “заворачивать” домой. Ведь те, кто ездит по украинским загородным дорогам, ежедневно подвергают свои стекла бомбардировке мелкими и крупными камешками, в результате чего они покрываются множеством микрократеров разного калибра. Какие из них можно считать сколами, а какие нет, очевидно, отводится на усмотрение инспектора. В других странах, кстати, допускаются повреждения и трещины со стороны пассажира.

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“Опасность! Газ!” Согласно п. 6.7.14 ДСТУ-3649 на каждом автомобиле с ГБО должен быть укреплен предупреждающий знак “Прочие опасности” и информационная табличка “ГАЗ”. Вы бы хотели украсить таким изящным шильдом вашу Toyota или, скажем, Citroen? Похоже на то, как пугают маленьких детей, чтобы не играли с огнем и не совали пальцы в розетку: “Не лезь, там ток!”, “Напряжение!”, “Газ!”. В стране, где большая часть автомобилей уже второй десяток лет ездит на газе, это как минимум странно.

Повышенный интерес госчиновников к ГБО объясняется безопасностью, но на самом деле газобалонный автомобиль давно уже не опаснее бензинового.

Медицинская аптечка должна иметь на коробке указание типа транспортного средства, для которого она предназначена (п. 31.4.7 ПДД Украины). Так что не забудьте обновить хотя бы этикетку – на нашей памяти, она будет уже не первой обязательной ссылкой на этом важном атрибуте дорожной жизни. Если вы готовы к более глубоким отношениям с медициной катастроф, имейте в виду: содержимое аптечки регламентируется другим ГОСТом – ДСТУ 3961-2000.

“Ну что, аптечку проверять будем?” – эта фраза-угроза со стороны автоинспекторов когда-то стала хрестоматийной. Неужели мы возвращаемся в те времена?

Колесные диски с неродным вылетом недопустимы к применению, а ведь это явление у нас – сплошь и рядом. Контролировать соответствие предлагается визуально, сличая надпись на диске и данные автопроизводителя. Учитывая, что параметр ET не всегда выбивается на видной части колеса, можно представить себе, во что превратится данная операция на деле.

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Ширина брызговика не должна быть уже шины, около которой он размещен. Считается ли брызговиком куцый пластиковый козырек, который автопроизводители часто крепят на крыльях позади каждого колеса? И что делать, если он окажется уже, чем установленная шина? Цеплять поверх пластика аккуратный фартук, вырезанный из линолеума?

Для большинства украинских автомобилистов новые колеса – простейший способ прокачать свой автомобиль. Но на самом деле такой тюнинг на грани закона.

Отдельной строкой в документах прописан запрет использовать при ремонте колес сварку. Почему именно сварку? Разве киевский институт Патона не авторитет для нас, и разве его учеными не доказано, что сварочный шов крепче самого свариваемого металла? Самое смешное, что заклепками и шурупами, выходит, колеса ремонтировать не запрещается…

Рекомендация Авто24

Что ж, очень может быть, что все вышеуказанные строгости станут актуальными для нас уже в этом году. Но мы все-таки посоветовали б вам начинать приведение машины в порядок с чего-то другого, действительно важного – ревизии тормозов и рулевого, обновления фар (кстати, никакого тюнинга!), покупки новой резины… И главное ;) – не забудьте померять брызговики: обидно будет потерять день времени и деньги из-за нескольких миллиметров.

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