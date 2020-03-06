К хорошему привыкаешь быстро, и сегодня нам тяжело представить, что можно трястись от страха не пройти техосмотр из-за какой-то мелочи. И вы даже представить себе не можете, насколько досадными – и недешевыми - могут быть эти мелочи.
Обязательный технический контроль (ОТК) транспортного средства – если таковой будет возвращен в Украине – в числе прочего будет опираться на требования Правил дорожного движения и государственный стандарт ДСТУ-3649:2010 “Колесные транспортные средства”. В этих документах содержится немало моментов, которые могли бы вызвать смех, если бы не были столь дороги и хлопотны в устранении.
Главные критерии при техосмотре в развитых странах – безопасность движения и экологическая чистота выхлопа.
- Лобовое стекло, похоже, наши урядовцы хотят перевести в расходники, поставив в один ряд с дворниками и масляным фильтром. Иначе как объяснить требование ДСТУ (п. 6.8.5.) не иметь сколов и трещин в зоне работы стеклоочистителей. Размеры повреждений и допуски на них стандартом не уточняются, а значит, едва ли не каждую вторую машину на ОТК можно будет “заворачивать” домой. Ведь те, кто ездит по украинским загородным дорогам, ежедневно подвергают свои стекла бомбардировке мелкими и крупными камешками, в результате чего они покрываются множеством микрократеров разного калибра. Какие из них можно считать сколами, а какие нет, очевидно, отводится на усмотрение инспектора. В других странах, кстати, допускаются повреждения и трещины со стороны пассажира.
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- “Опасность! Газ!” Согласно п. 6.7.14 ДСТУ-3649 на каждом автомобиле с ГБО должен быть укреплен предупреждающий знак “Прочие опасности” и информационная табличка “ГАЗ”. Вы бы хотели украсить таким изящным шильдом вашу Toyota или, скажем, Citroen? Похоже на то, как пугают маленьких детей, чтобы не играли с огнем и не совали пальцы в розетку: “Не лезь, там ток!”, “Напряжение!”, “Газ!”. В стране, где большая часть автомобилей уже второй десяток лет ездит на газе, это как минимум странно.
Повышенный интерес госчиновников к ГБО объясняется безопасностью, но на самом деле газобалонный автомобиль давно уже не опаснее бензинового.
- Медицинская аптечка должна иметь на коробке указание типа транспортного средства, для которого она предназначена (п. 31.4.7 ПДД Украины). Так что не забудьте обновить хотя бы этикетку – на нашей памяти, она будет уже не первой обязательной ссылкой на этом важном атрибуте дорожной жизни. Если вы готовы к более глубоким отношениям с медициной катастроф, имейте в виду: содержимое аптечки регламентируется другим ГОСТом – ДСТУ 3961-2000.
“Ну что, аптечку проверять будем?” – эта фраза-угроза со стороны автоинспекторов когда-то стала хрестоматийной. Неужели мы возвращаемся в те времена?
- Колесные диски с неродным вылетом недопустимы к применению, а ведь это явление у нас – сплошь и рядом. Контролировать соответствие предлагается визуально, сличая надпись на диске и данные автопроизводителя. Учитывая, что параметр ET не всегда выбивается на видной части колеса, можно представить себе, во что превратится данная операция на деле.
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- Ширина брызговика не должна быть уже шины, около которой он размещен. Считается ли брызговиком куцый пластиковый козырек, который автопроизводители часто крепят на крыльях позади каждого колеса? И что делать, если он окажется уже, чем установленная шина? Цеплять поверх пластика аккуратный фартук, вырезанный из линолеума?
Для большинства украинских автомобилистов новые колеса – простейший способ прокачать свой автомобиль. Но на самом деле такой тюнинг на грани закона.
- Отдельной строкой в документах прописан запрет использовать при ремонте колес сварку. Почему именно сварку? Разве киевский институт Патона не авторитет для нас, и разве его учеными не доказано, что сварочный шов крепче самого свариваемого металла? Самое смешное, что заклепками и шурупами, выходит, колеса ремонтировать не запрещается…
Рекомендация Авто24
Что ж, очень может быть, что все вышеуказанные строгости станут актуальными для нас уже в этом году. Но мы все-таки посоветовали б вам начинать приведение машины в порядок с чего-то другого, действительно важного – ревизии тормозов и рулевого, обновления фар (кстати, никакого тюнинга!), покупки новой резины… И главное ;) – не забудьте померять брызговики: обидно будет потерять день времени и деньги из-за нескольких миллиметров.
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