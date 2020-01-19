В Грузии запретят использовать шины старше 10 лет.

Начиная с 1 апреля 2020 года, в Грузии запретят эксплуатацию автомобильных шин, с даты выпуска которых прошло более 10 лет.

По словам руководителя Службы наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии Шалвы Уриадмкопели, шины, произведенные более десяти лет назад, будут специально повреждаться во время техосмотра. Даже если шины будут еще в хорошем состоянии.

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Хотя шины при правильном хранении могут хорошо выглядеть, они все же имеют временные ограничения на использование. Эксплуатация шин старше 10 лет с даты производства не рекомендуется. Это актуально и в отношении новых шин, которые по каким-то причинам довольно длительное время хранились на складах.

Интересно, что Министерство автотранспорта Великобритании также рассматривает возможность введения на законодательном уровне запрета эксплуатации автобусов, грузовых автомобилей и микроавтобусов с установленными на них шинами возраста 10 лет и старше.

Напомним, законный ли штраф за "лысые" шины.