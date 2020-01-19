В Грузії заборонять використовувати шини віком більше 10 років.

Починаючи з 1 квітня 2020 року, в Грузії заборонять експлуатацію автомобільних шин, з дати випуску яких пройшло більше 10 років.

За словами керівника Служби наземного транспорту міністерства економіки та сталого розвитку Грузії Шалви Уріадмкопелі, шини, вироблені більше десяти років тому, будуть навмисне пошкоджуватись під час техогляду. Навіть якщо шини будуть ще у доброму стані.

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Хоча шини при правильному зберіганні можуть мати добрий вигляд, вони все ж мають часові обмеження на використання. Експлуатація шин старших за 10 років з дати виробництва категорично не рекомендується. Це актуально і щодо нових шин, які з якихось причин досить тривалий час зберігалися на складах.

Цікаво, що Міністерство автотранспорту Великої Британії також розглядає можливість введення на законодавчому рівні заборони експлуатації автобусів, вантажних автомобілів і мікроавтобусів з встановленими на них шинами віком 10 років і старше.

Нагадаємо, чи законний штраф за "лисі" шини.