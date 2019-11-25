Разом із приходом зимового періоду поліція іноді намагається виписати штраф за «лисі» і пошкоджені шини.

Правилами дорожнього рух забороняється керування автомобілем з висотою малюнка протектора шин менше ніж:

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- 1,6 мм для легкових автомобілів та вантажних з масою до 3,5 т;

- 1,0 мм для вантажних автомобілів з масою понад 3,5 т;

- 2,0 мм автобусів;

- 0,8 мм мотоциклів і мопедів.

Також заборонено керувати автомобілями з шинами різних моделей з різними малюнками протектора, з пошкодженнями та порізами тощо.

Такі обмеження пояснюються підвищенням ризику ДТП у зимовий період. Якщо водій виїжджає на "лисих" шинах він повинен розуміти, що є небезпечним не лише для себе, а і для інших водіїв.

Під час зупинки автомобіля, особливо в зимовий період, працівники поліції іноді перевіряють стан шин. Якщо висота протектора шин нижче дозволеного, інспектор має право винести штраф у розмірі 340 грн.

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При цьому інспектор має право тимчасово затримати автомобіль до заміни шин з належною висотою протектора. Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія може бути позбавлено права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

Також слідкують за висотою протектора страхові компанії, які при такому стані шин відмовляють у поверненні страхових виплат при ДТП.

Втім зазначмо, що в українських ПДР відсуне визначення сезонності шин. Регламентується лише "залишкова висота малюнка протектора". При цьому в жодному документі не зазначено за допомогою яких вимірювальних пристроїв інспектор має її перевіряти. У будь-якому разі, якщо інспектор вимірює глибину протектора за допомогою якогось просторою, не зайвим буде поцікавитись чи сертифікований цей прилад і попросити відповідні документи. Якщо прилад не сертифіковано – штраф винесений на основі таких вимірювань буде дуже легко скасувати.

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