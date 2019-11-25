Вместе с приходом зимнего периода полиция иногда пытается выписать штраф за "лысые" и поврежденные шины.

Правилами дорожного движения запрещается управление автомобилем с высотой рисунка протектора шин менее чем:

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– 1,6 мм для легковых автомобилей и грузовых с массой до 3,5 т;

– 1,0 мм для грузовых автомобилей с массой более 3,5 т;

– 2,0 мм автобусов;

– 0,8 мм мотоциклов и мопедов.

Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора, с повреждениями и порезами тому подобное.

Такие ограничения объясняются повышением риска ДТП в зимний период. Если водитель выезжает на "лысых" шинах, он должен понимать, что является опасным не только для себя, но и для других водителей.

Во время остановки автомобиля, особенно в зимний период, работники полиции иногда проверяют состояние шин. Если высота протектора шин ниже допустимой, инспектор имеет право вынести штраф в размере 340 грн.

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При этом инспектор имеет право временно задержать автомобиль до замены шин с надлежащей высотой протектора. Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водитель может быть лишен права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Также следят за высотой протектора страховые компании, которые при таком состоянии шин отказывают в возврате страховых выплат при ДТП.

Впрочем отметим, что в украинских ПДД отсутствует определение сезонности шин. Регламентируется только "остаточная высота рисунка протектора". При этом ни в одном документе не указано с помощью каких устройств инспектор должен ее измерять. В любом случае, если инспектор измеряет глубину протектора с помощью какого-то устройства, не лишним будет узнать сертифицирован ли этот прибор, и попросить соответствующие документы. Если прибор не сертифицирован – штраф, вынесенный на основе таких измерений, будет очень легко отменить.

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