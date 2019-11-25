На сегодняшний день нормативно уже все готово для внедрения изменений. Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "За две-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", – сказал Федоров.

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По его словам, на сегодняшний день нормативно уже все готово для внедрения изменений. "Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", – рассказал Федоров.

По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2019 года к административной ответственности из-за отсутствия при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тысяч человек.

Напомним, в конце октября Кабинет Министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

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