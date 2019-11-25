На сьогоднішній день нормативно вже все готово для впровадження змін. Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.

Про це заявив міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров. "За два-три тижні до нового року вже можна буде насолоджуватися цифровими правами", - сказав Федоров.

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За його словами, на сьогоднішній день нормативно вже все готово для впровадження змін. "Додаток вже тестується. Тобто, я його вже бачив. Кожен день у нас зустрічі регулярні з нашими розробниками, з нашою командою. Тобто все на виході. Мені здається, що в перших числах грудня у нас буде вже все готово до релізу . Ми будемо чекати гарної можливості для того, щоб провести таку велику презентацію, щоб багато людей про це дізналися. Я думаю, що це, можливо, буде на презентації "100 днів роботи уряду". Тобто, це середина грудня. Але на початку грудня вже все буде готово ", - розповів Федоров.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за дев'ять місяців 2019 року до адміністративної відповідальності за відсутність при собі водійських прав або техпаспорта наклали штраф близько 160 тисячам осіб.

Нагадаємо, в кінці жовтня Кабінет Міністрів України схвалив запуск експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред'являтися поліцейським замість документів, виданих на бланках.

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