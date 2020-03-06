До гарного звикаєш швидко, і сьогодні нам важко уявити, що можна тремтіти від жаху не пройти техогляд через якусь дрібницю. І ви навіть уявити собі не можете, наскільки прикрими – та недешевими – можуть бути ці дрібниці.

Обов'язковий технічний контроль (ОТК) транспортного засобу – якщо такий буде повернуто в Україні – в числі іншого буде спиратися на вимоги Правил дорожнього руху і державний стандарт ДСТУ-3649:2010 "Колісні транспортні засоби". У цих документах міститься чимало моментів, які могли б викликати сміх, якби не були настільки дорогі і клопітні в усуненні.

Головні критерії при техогляді в розвинених країнах – безпека руху і екологічна чистота вихлопу.

Вітрове скло, схоже, наші урядівці хочуть перевести в розхідники, поставивши в один ряд з двірниками і масляним фільтром. Інакше як пояснити вимогу ДСТУ (п. 6.8.5.) не мати відколів і тріщин в зоні роботи склоочисників. Розміри пошкоджень і допуски на них стандартом не уточнюються, а значить, чи не кожну другу машину на ОТК можна буде "завертати" додому. Адже ті, хто їздить по українських заміських дорогах, щодня піддають своє скло бомбардуванню дрібними і великими камінчиками, в результаті чого воно покривається безліччю мікрократерів різного калібру. Які з них можна вважати сколами, а які ні, очевидно, відводиться на розсуд Інспектора. В інших країнах, до речі, допускаються пошкодження і тріщини з боку пасажира.

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"Небезпека! Газ!" Згідно з п.6.7.14 ДСТУ-3649 на кожному автомобілі з ГБО повинен бути укріплений попереджувальний знак "Інші небезпеки" та інформаційна табличка "ГАЗ". Ви б хотіли прикрасити таким витонченим шильдом вашу Toyota або, скажімо, Lexus? Схоже на те, як лякають маленьких дітей, щоб не грали з вогнем і не пхали пальці в розетку: “Не лізь, там струм!", "Висока напруга!", "Газ!". У країні, де більша частина автомобілів вже другий десяток років їздить на газі, це як мінімум дивно.

Підвищений інтерес держчиновників до ГБО пояснюється безпекою, але насправді газобалонний автомобіль давно вже не небезпечніше бензинового.

Медична аптечка повинна мати на коробці вказівку типу транспортного засобу, для якого вона призначена (п.31.4.7 ПДР України). Так що не забудьте оновити хоча б етикетку – на нашій пам'яті, вона буде вже не першим обов'язковим посиланням на цьому важливому атрибуті дорожнього життя. Якщо ви готові до більш глибоких відносин з медициною катастроф, майте на увазі: вміст аптечки регламентується іншим стандартом – ДСТУ 3961-2000.

"То що, аптечку перевіряти будемо?" – ця погрозлива погроза з боку автоінспекторів колись стала хрестоматійною. Невже ми повертаємося в ті часи?

Колісні диски з нерідним вильотом неприпустимі до застосування, але ж це явище у нас – часто-густо. Контролювати відповідність пропонується візуально, звіряючи напис на диску і дані автовиробника. З огляду на те, що параметр ET не завжди вибивається на видній частині колеса, можна уявити собі, у що перетвориться дана операція на ділі.

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Ширина бризковика не повинна бути вужче шини, біля якої він розміщений. Чи вважається бризковиком куций пластиковий козирок, який автовиробники часто кріплять на крилах позаду кожного колеса? І що робити, якщо він виявиться вужче, ніж встановлена шина? Чіпляти поверх пластика акуратний фартух, вирізаний з лінолеуму?

Для більшості українських автомобілістів нові колеса – найпростіший спосіб “прокачати” свій автомобіль. Але насправді такий тюнінг на межі закону.

Окремим рядком в документах прописана заборона використовувати при ремонті коліс зварювання. Чому саме зварювання? Хіба київський інститут Патона не авторитет для нас, і хіба його вченими не доведено, що зварювальний шов міцніший зварюваного металу? Найсмішніше, що заклепками і шурупами, виходить, колеса ремонтувати не забороняється…

Рекомендація Авто24

Що ж, дуже може бути, що всі вищевказані суворості стануть актуальними для нас вже в цьому році. Але ми все-таки порадили б вам починати приведення машини в порядок з чогось іншого, дійсно важливого – ревізії гальм і рульового, оновлення фар (до речі, ніякого тюнінгу!), покупки нової гуми... І головне ;) – не забудьте поміряти бризковики: прикро буде втратити день часу і гроші через кілька міліметрів.

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