Будь-який шанувальник затемнених стекол назве вам цілий список причин, навіщо потрібно тонувати машину. Експерти Авто24 готові запропонувати вам перелік аргументів проти такого тюнінгу.

Звичайно ж, принципово ми не проти тонованого скління автомобіля. Особливо якщо це дійсно його корисний тип – наприклад, енергозберігаюче атермальне покриття або дизайнерське застосування скла певного кольору.

Атермальні стекла (вгорі) захищають салон від зайвого нагрівання і втрат власного тепла. Кольорові плівки на склі при правильному підході – дієвий інструмент стайлінгу.

На жаль, більшість клієнтів майстрів-тонувальників замовляють зовсім не таке покриття для своїх вікон, мотивуючи замовлення поняттям "тому що круто" або бажанням від когось сховатися за темними стеклами салону.

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Але і це можна було б зрозуміти, якби не реальні недоліки, які несе за собою тонування стекол. Шкода тільки, що про ці мінуси багатьом власникам стає відомо тільки коли вікна вже міцно "зашторені" плівкою, яку важко видалити.

Негативні сторони тонування

– Претензії з боку поліцейських. Навіть якщо ваше "затемнення" буде укладатися в дозволені межі (а це потрібно буде довести!), машина з темними вікнами в першу чергу привертає увагу патрульних і вам доведеться як мінімум витрачати час на спілкування з представниками влади і виклад аргументів на своє виправдання.

Якісні плівки відрізняються від дешевих і зовнішнім виглядом на склі, і ефективністю, і довговічністю.

– Погіршення оглядовості, особливо в нічний час. Півбіди, якщо через темні вікна щось не можуть розглянути пасажири заднього сидіння, але якщо у вас тонування і в передній частині салону, то вже водієві доведеться опускати скла, щоб побачити неосвітлений поворот у двір або табличку з номером будинку. Та й вдень ​​різне за затіненостю тонування – лобове та бокові вікна – не сприяють адекватному сприйняттю дорожньої обстановки.

– Неохайний зовнішній вигляд. Недорогі плівки за одне-два літа вигоряють на сонці, і ваші вікна набувають мутного відтінку невизначеного бузково-сірого кольору. А якщо в автомобілі крім того немає кондіцонера, то через часте опускання стекол тонувальна плівка може подряпатись об гумки дверей і прийняти абсолютно непривабливий вигляд.

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– Активна безпека. Легкова машина з затемненими стеклами перетворюється на дорозі в непроникний для поглядів інших водіїв об'єкт. Тобто через машину з чорними стеклами сусіди по потоку не бачать нічого з того, що відбувається за нею. Це було б їхньою власною проблемою, якби не сумна статистика попутних зіткнень, що відбуваються через те, що задній водій занадто пізно помітив стоп-сигнали машини, що йде попереду. А наскільки збільшується запас часу на зупинку, якщо водій бачить вогні машини, що йде через одну-дві попереду!

Якщо через прозоре скло салону автомобіля видно стоп-сигнали декількох передніх машин, у задніх водіїв більше часу для гальмування.

– Візуальний контакт. Нечасто, але буває, що водіям при роз'їзді на складному перехресті або в пробці потрібно бачити один одного: наприклад, щоб зрозуміти, хто кого пропускає, або переконатися, що один драйвер бачить іншого і поступається дорогою. Зрозуміло, що в затонованому салоні такий контакт виключається.

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Охота гірше неволіі: тому, хто сильно хоче їздити за темним склом, може перешкодити затонуватися тільки закон. Тому головне – не захоплюватися ступенем затемнення, пам'ятаючи, що за чинним в Україні ГОСТ 5727-88 лобове скло повинне пропускати через себе хоча б 75% світла, а решта скла – не менше 70%.

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