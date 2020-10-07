Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий продвигает законопроект о возвращении техосмотра для частных автомобилей.

Владислав Криклий рассказал о возвращении техосмотра в интервью изданию liga.net.

– Обязательный техосмотр в 2021 году заработает?

– Знаете, тяжелый законопроект. Каждый раз, как его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году".

– Но ведь 2021 год – уже последний, согласно евроинтеграционному соглашению.

– Да, и это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] уже давно – частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов. Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сперва стоит убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы.

Напомним, что по официальной статистике Национальной полиции из-за технических неисправностей происходит менее 1% аварий. Так что на безопасность движения возвращение техосмотра никоим образом не повлияет. Между тем коррупционные риски от возвращения техосмотра – колоссальные.

Коррупционный техосмотр был отменен в 2011. С тех пор украинские чиновники ищут повод его вернуть. На этот раз Мининфраструктуры продвигает законопроект, ссылаясь на требования ЕС.

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Правда, здесь есть важный нюанс – воплощение Директивы 2014/45 / ЕС является обязательным лишь для стран-членов Евросоюза. Украине же надеяться на полноценное членство в ЕС пока не стоит по огромному количеству причин, которые никоим образом не связаны с возвращением техосмотра.