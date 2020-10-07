Міністр інфраструктури України Владислав Криклій просуває законопроект про повернення техогляду для приватних автомобілів.

Владислав Криклій розповів про повернення техогляду у інтерв’ю виданню liga.net.

– Обов’язковий техогляд у 2021 році запрацює?

– Знаєте, важкий законопроект. Щоразу, як його підіймаємо, всі кажуть: "Давайте не цього року".

– Але ж 2021 рік – вже останній, згідно з євроінтеграційною угодою.

– Так, і це дещо лякає. Адже [технічний огляд авто] вже давно – приватний бізнес. Держава впливає мінімально. В Україні вже близько 650 таких суб’єктів. Просувати законопроєкт про це будемо однозначно, але спершу варто переконатися, що у нас є повна на це підтримка. Наразі законопроєкт погоджений усіма, окрім Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, що за офіційною статистикою Національної поліції через технічні несправності стається менше 1% аварій. Отже на безпеку руху повернення техогляду жодним чином не вплине. Між тим корупційні ризики від повернення техогляду – колосальні.

Корупційний техогляд був відмінений в 2011 році. З тих пір українські чиновники шукають привід його повернути. Цього разу мінінфраструктури просуває законопроект, прикриваючись вимогами ЄС.

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Щоправда, є важливий нюанс – втілення Директиви 2014/45/ЕС є обов’язковим лише для країн-членів Євросоюзу. Україні ж сподіватись на повноцінне членство у ЄС наразі не варто з величезної кількості причин, які жодним чином не пов’язані з поверненням техогляду.