В прошлом месяце в сервисные центры МВД для регистрации установленного газобаллонного оборудования на легковые автомобили обратились лишь 2880 автовладельцев.

В общем по информации сайта auto.ria за 10 месяцев 2020 года “официальное” ГБО появилось на 23 тысячах легковушек. На самом же деле количество переоборудованных под ГБО машин в 4 – 5 раз больше.

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Сейчас украинцы не вписывают ГБО в техпаспорт, из-за неоправданно высокой цены, коррупционности и нецелесообразности этой процедуры. В прошлом году среднее количество замененных техпаспортов для регистрации ГБО составляло около 11,5 тыс. ежемесячно, в 2018 году 10,2 тыс. за месяц, сейчас же — в четыре раза меньше.

Напомним, что из-за изменения правил оформления ГБО его регистрация подорожала с 600 гривен до 3000 гривен. Следовательно, украинцы официально оформляют ГБО, главным образом, в случае перепродажи автомобиля.