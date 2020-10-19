Украинцы стали гораздо реже вписывать ГБО в "техпаспорт" из-за неоправданно высокой стоимости этой процедуры и ее нецелесообразности.

В прошлом году среднее количество замененных “техпаспортов” для регистрации ГБО составляло около 11,5 тыс. ежемесячно, в 2018 году 10,2 тыс. за месяц, сейчас же — втрое меньше.

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По информации auto.ria.com в первый осенний месяц 2020 года только 3102 владельца легковушек обратились в сервисные центры МВД для замены свидетельства о регистрации после установки газобаллонного оборудования на свои автомобили. Это уже обычное для текущего года значение.

Все дело в новом порядке регистрации. Если раньше такая процедура обходилась в 500 – 600 грн, то сейчас ее цена составляет 2000 – 2500 грн. Произошло это из-за введения Министерством инфраструктуры новой схемы регистрации, которая включает в себя обязательную сертификацию.

Подавляющее большинство автомобилистов устанавливают ГБО, но не регистрируют его. Регистрация ГБО может понадобиться разве что для продажи автомобиля с официальной его перерегистрацией на нового владельца.

Напомним, что автогаз на заправках снова подорожал.