Средняя цена автогаза в рознице достигла 12,30 грн за литр

Розничные сети за выходные (16-19 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-25 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

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Столичная сеть KLO в среднем повысила цену на 12 коп. за литр, до 12,81 грн за литр. На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп. за литр, до 12,35 грн за литр.

Сеть АЗК BVS подняла цены на 10 коп. за литр, до 12,29 грн за литр. На столько же цена выросла в сети «Автотранс» (12,58 грн за литр). В таких сетях как Chipo, Овис SUN OIL и Motto автогаз подорожал на 10-13 коп. за литр. "Рур Групп», «Род-Ник» и ZOG повысили цены на 20-26 коп. за литр.

Средняя стоимость СУГ по Украине 19 октября составила 12,30 грн за литр(+ 2 коп. за литр).

Отметим, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 19 октября продукт подорожал на 30 коп за литр. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн / т, до 20 880 грн / т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 на 19 октября грн за литр: