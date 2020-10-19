Эксперты одного из автоизданий протестовали седан Tesla Model 3 в версии SR+ на запас хода зимой и летом. В итоге в холодное время машина показала значительно больший расход энергии. Разница в энергоэффективности составила около 23,5%.

Соответствующие тесты провели журналисты InsideEVs. Сначала они испытали "тройку" в январе при температуре 6 градусов по Цельсию, а потом – совсем недавно (в октябре), когда за окном было 26 градусов (к слову, такая температура считается идеальной для электромобилей). Маршрут был один и тот же, он проходил как в черте города, так и на шоссе (экипаж двигался от Рима до муниципалитета Форли (Италия) – это чуть больше 343 км). Суммарно машина проехала за все время около 1050 километров.

Читайте также: Сервисные центры начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Эксперимент показал, что в идеальных погодных условиях Tesla Model 3 побила рекорд эффективности – ее среднее энергопотребление составило всего 11,9 кВтч на 100 километров. В то же время в зимних погодных условиях это значение составило уже 14,7 кВтч 100 км. Кстати, паспортное энергопотребление "тройки" составляет 14,9 кВтч.

Таким образом, журналисты пришли к выводу, что зимой запас хода машины может снижаться почти на 100 км. На это влияет тот факт, что холод отрицательно влияет на работу батареи, плюс зимой активно использовалось дополнительное оборудование – обогреватель, фары. Кроме того, способствовали большему расходу и зимние шины.