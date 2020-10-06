Знаки имеют темно-зеленые символы на белом фоне и букву Z в серии.

Сервисные центры МВД официально начали выдачу "зеленых" номерных знаков для электромобилей. Раньше такие знаки выдавали в отдельных городах, теперь услуга доступна во всех сервисных центрах МВД Украины.

Владельцы электромобилей с такими знаками смогут парковать их на специально отведенных машиноместах, будут иметь бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также владельцы смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Несмотря на цвет, новые номерные знаки будут распознаваться камерами автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, почему непопулярны автомобили на электротяге.