Знаки имеют темно-зеленые символы на белом фоне и букву Z в серии.
Сервисные центры МВД официально начали выдачу "зеленых" номерных знаков для электромобилей. Раньше такие знаки выдавали в отдельных городах, теперь услуга доступна во всех сервисных центрах МВД Украины.
Владельцы электромобилей с такими знаками смогут парковать их на специально отведенных машиноместах, будут иметь бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также владельцы смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".
Несмотря на цвет, новые номерные знаки будут распознаваться камерами автофиксации нарушений ПДД.