Знаки мають темно-зелені символи на білому фоні та букву Z в серії.

Сервісні центри МВС офіційно розпочали видачу "зелених" номерних знаків для електромобілів. Раніше такі знаки видавали в окремих містах, тепер послуга доступна у всіх Сервісних центрах МВС України.

Власники електромобілів з такими знаками зможуть паркувати їх на спеціально відведених машиномісцях, матимуть безперебійний доступ до зарядних станцій. Також власнкии зможуть користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Незважаючи на колір, нові номерні знаки будуть розпізнаватися камерами автофіксації порушень ПДР.

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