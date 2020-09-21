Дослідники опитали 9 тисяч європейських автовласників, 750 керуючих автопарками та 30 представників галузі автокомплектуючих.

Згідно дослідження, яка провела компанія Castrol, більшість опитаних керівників європейських автопарків очікують, поки на використання електромобілів перейдуть їхні конкуренти чи знайомі. Самостійно вони можуть подумати над тим, щоб придбати електромобіль замість авто з ДВС, не раніше 2024 року. В дослідженні виділили 5 головних причин, чому люди не переходять на використання електромобілів:

Ціна

Вартість електромобіля є найважливішою проблемою для споживачів. Вони готові придбати авто на електротязі, якщо воно буде коштувати не більше 36 000 доларів США, що еквівалентно середній ціні автомобіля в США.

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Час зарядки

Тривалість часу, необхідного для зарядки акумулятора, була другою за важливістю критичною проблемою для споживачів. Середній час, на які згодні споживачі для зарядки електромобіля, становить 31 хвилину, що приблизно дорівнює часу "перекусу".

Дальність поїздки

Діапазон поїздок на одному заряді був третім за значимістю критичним неприйняттям купівлі електромобіля. Щоб це змінилось, на одному заряді електромобіль має проїхати 469 км – це як відстані між Лондоном та Парижем. Нинішні авто з ДВЗ можуть долати від 500 до 1000 км.

До речі: бездротові зарядки для електромобілів можуть з’явитись уже незабаром

Інфраструктура зарядних станцій

70% споживачів сказали, що більшість автомобілів в автопарку стануть повністю електричними, коли інфраструктура зарядки стане такою ж легкодоступною, як і СТО. Найголовніше - це можливість заряджати вдома чи поруч (70%), мати місце зарядки на роботі чи біля неї (67%).

Вибір транспортного засобу

Хоча вибір автомобіля був найменш важливою критичною проблемою для споживачів, він був другим за значимістю фактором купівлі для менеджерів автопарків в дослідженні. Для досягнення загальноприйнятого прийняття ключовим буде створення більш звичних моделей: більше половини споживачів та менеджерів автопарків заявили, що вони розглядали б можливість купівлі, якби електромобілі мали б такі ж моделі, як і звичайні авто з ДВЗ.