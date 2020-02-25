Для пришвидшення їх появи розробляють спеціальний стандарт.

Очікується, що виробники автомобілів випустять бездротові зарядні колодки для електромобілів на основі загальновизнаного стандарту вже в цьому році, повідомляє CNET. Зарядні пристрої працюють схоже з бездротовими зарядними пристроями для смартфонів: автомобіль заїжджає на поверхню з зарядкою, і вона починає заряджатися. Підключати авто до мережі не потрібно.

Якщо такі зарядні станції стануть розповсюдженими, то підживлювати електромобілі буде дуже легко і швидко, причому як на вулиці, так і вдома.

Читайте також: зарядити електромобіль стало дорожче, ніж залити повний бак бензину

Щоб отримати єдиний стандарт такої зарядки для різних виробників, Товариство автомобільних інженерів розробляє стандарт (SAE J2954), який знаходиться на завершальній стадії розвитку.

Розробки бездротової зарядки ведуть давно – наприклад, німецький автомобільний виробник BMW показував бездротову зарядку, яку можна розмістити на підлозі свого гаража, ще у 2017 році.

Дивіться відео бездротової зарядки BMW:

Нагадаємо, скільки електромобілів в Україні припадає на одну зарядну станцію.