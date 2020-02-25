Для ускорения их появления разрабатывают специальный стандарт.

Ожидается, что производители автомобилей выпустят беспроводные зарядные колодки для электромобилей на основе общепризнанного стандарта уже в этом году, сообщает CNET. Зарядные устройства работают схоже с беспроводными зарядными устройствами для смартфонов: автомобиль заезжает на поверхность с зарядкой, и она начинает заряжать. Подключать авто к сети не требуется.

Если такие зарядные станции станут распространенными, то подпитывать электромобили будет очень легко и быстро, причем как на улице, так и дома.

Читайте также: зарядить электромобиль стало дороже, чем залить полный бак бензина

Чтобы получить единый стандарт такой зарядки для различных производителей, Общество автомобильных инженеров разрабатывает стандарт (SAE J2954), который находится на завершающей стадии развития.

Разработки беспроводной зарядки ведут давно – например, немецкий автомобильный производитель BMW показывал беспроводную зарядку, которую можно разместить на полу своего гаража, еще в 2017 году.

Смотрите видео беспроводной зарядки BMW:

Напомним, сколько электромобилей в Украине приходится на одну зарядную станцию.