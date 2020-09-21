Исследователи опросили 9 тысяч европейских автовладельцев, 750 управляющих автопарками и 30 представителей отрасли автокомплектующих.

Согласно исследованию, которое провела компания Castrol, большинство опрошенных руководителей европейских автопарков ожидают, пока на использование электромобилей перейдут их конкуренты или знакомые. Самостоятельно они могут подумать над тем, чтобы приобрести электромобиль вместо авто с ДВС, не раньше 2024 года. В исследовании выделили 5 главных причин, почему люди не переходят на использование электромобилей:

Цена

Стоимость электромобиля является важнейшей проблемой для потребителей. Они готовы приобрести авто на электротяге, если оно будет стоить не больше 36 000 долларов США, что эквивалентно средней цене автомобиля в США.

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Время зарядки

Продолжительность времени, необходимого для зарядки аккумулятора, была второй по важности критической проблемой для потребителей. Среднее время, на которое согласны потребители для зарядки электромобиля составляет 31 минуту, что примерно равно времени "перекуса".

Дальность поездки

Диапазон поездок на одном заряде был третьим по значимости критическим неприятием покупки электромобиля. Чтобы это изменилось, на одном заряде электромобиль должен проехать 469 км – это как расстояние между Лондоном и Парижем. Нынешние авто с ДВС могут преодолевать от 500 до 1000 км.

Кстати: беспроводные зарядки для электромобилей могут появиться уже скоро

Инфраструктура зарядных станций

70% потребителей сказали, что большинство автомобилей в автопарке станут полностью электрическими, когда инфраструктура зарядки станет такой же легкодоступной, как и СТО. Самое главное – это возможность заряжать дома или рядом (70%), иметь место зарядки на работе или возле нее (67%).

Выбор транспортного средства

Хотя выбор автомобиля был наименее важной критической проблемой для потребителей, он был вторым по значимости фактором покупки для менеджеров автопарков в исследовании. Для достижения общего принятия ключевым будет создание более привычных моделей: больше половины потребителей и менеджеров автопарков заявили, что они рассматривали бы возможность покупки, если бы электромобили имели бы такие же модели, как и обычные авто с ДВС.