Середня ціна автогазу в роздробі досягла 12,30 грн за літр

Роздрібні мережі за вихідні (16-19 жовтня) підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-25 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

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Столична мережа KLO в середньому підвищила ціну на 12 коп. за літр, до 12,81 грн за літр. На станціях UPG автогаз подорожчав на 20 коп. за літр, до 12,35 грн за літр.

Мережа АЗК BVS підняла ціни на 10 коп. за літр, до 12,29 грн за літр. На стільки ж ціна виросла в мережі «Автотранс» (12,58 грн за літр). У таких мережах як Chipo, Овіс SUN OIL і Motto автогаз подорожчав на 10-13 коп. за літр. «Рур груп», «Род-Ник» і ZOG підвищили ціни на 20-26 коп. за літр.

Середня вартість ЗВГ по Україні 19 жовтня склала 12,30 грн за літр (+2 коп. за літр).

Відзначимо, роздрібні ціни автогазу почали рости з кінця вересня. Так, в період з 29 вересня по 19 жовтня продукт подорожчав на 30 коп за літр. При цьому середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) за цей період зросла на 760 грн / т, до 20 880 грн / т.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 16 на 19 жовтня грн за літр: