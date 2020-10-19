Україніці стали набагато рідше вписувати ГБО в "техпаспорт" через невиправдано високу вартість цієї процедури та її недоцільність.

В минулому році середня кількість замінених “техпаспортів” для реєстрації ГБО складала близько 11,5 тис. щомісяця, у 2018 році 10,2 тис. за місяць, зараз же — втричі менше.

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За інформацією auto.ria.com, у перший осінній місяць 2020 року лише 3102 власники легковиків звернулись у сервісні центри МВС для заміни свідоцтва про реєстрацію після встановлення газобалонного обладнання на свої автомобілі. Це вже звичайне для поточного року значення.

Вся справа у новому порядку реєстрації. Якщо раніше така процедура обходилась у 500 – 600 грн, то зараз її ціна складає 2000 – 2500 грн. Сталося це через запровадження Міністерством інфраструктури нової схеми реєстрації, яка включає в себе обов’язкову сертифікацію.

Переважна більшість автомобілістів встановлюють ГБО, але не реєструють його. Реєстрація ГБО може знадобитись хіба що для продажу автомобіля з офіційною його перереєстрацією на нового власника.

Нагадаємо, що автогаз на заправках знову подорожчав.