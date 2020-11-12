Минулого місяця до сервісних центрів МВС для реєстрації встановленого газобалонного обладнання на легкові автомобілі звернулись лише 2880 автовласників.

Загалом по інформації сайту auto.ria за 10 місяців 2020 року “офіційне” ГБО з’явилось на 23 тисячах легковиків. Насправді ж кількість переобладнаних під ГБО машин у 4-5 разів більша.

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Зараз українці не вписують ГБО в техпаспорт, через невиправдано високу ціну, корупційність та недоцільність цієї процедури. В минулому році середня кількість замінених техпаспортів для реєстрації ГБО складала близько 11,5 тис. щомісяця, у 2018 році 10,2 тис. за місяць, зараз же — в чотири рази менше.

Нагадаємо, що через зміну правил оформлення ГБО його реєстрація подорожчала з 600 гривень до 3000 гривень. Отже, українці офіційно оформлюють ГБО, головним чином, у випадку перепродажу автомобіля.