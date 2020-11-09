Возвращение техосмотра для частных автомобилей предусмотрено "евробляхерским" законопроектом №3704.

Если законопроект №3704 примут в текущей редакции – все легковые автомобили старше 2005 года выпуска будут вынуждены проходить обязательный техосмотр раз в два года. Учитывая, что количество зарегистрированных в Украине легковых автомобилей приближается к 7 млн, а средний возраст составляет 22 года, можно утверждать, что подавляющее большинство авто будут подлежать техосмотру.

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Законопроект №3704 регламентирует возврат обязательного техосмотра для легковых автомобилей, которые были в использовании, ввезенные на таможенную территорию Украины, оформленные для свободного обращения и зарегистрированы в Украине, и которые не соответствуют экологическому стандарту "Евро-4", в течение трех месяцев с дня их государственной регистрации и в дальнейшем каждые два года.

Стоит обратить внимание, что в данной формулировке речь идет не только о "свежерастаможенных" автомобилях, а именно о всех подержанных автомобилях, которые были ввезены на таможенную территорию Украины и оформлены для свободного обращения и зарегистрированы в Украине.