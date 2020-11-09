На засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради прийнято одноголосне рішення не виносити в сесійний зал наявні законопроекти, а доопрацювати їх та створити новий.

Під час обговорення законопроектів про доступне розмитнення 9 листопада 2020 року відбулася жвава дискусія між авторами законопроектів та урядовцями. Автори проекту номер 3704 та 4172 пропонують зняти акцизний податок на розмитнення автомобілів, натомість ввести щорічний техогляд та податок на розкіш для власників авто вартістю більше мільйона гривень.

Під час обговорення була озвучена позиція Міністерства фінансів, яке категорично виступає проти зниження податків. Адже це призведе до зменшення доходів бюджету, а наступного року треба виплачувати гроші для незаможних верств населення, постраждалих від COVID-19 тощо. А проблема нерозмитенних "євроблях" є надуманою, оскільки за останні два роки їх ввезено в Україну всього 30 тисяч одиниць.

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Ще однією проблемою з розмитнення "євроблях" є відсутність у їх користувачів документів на авто, які потрібно подавати при розмитненні. Адже багато ввезених в нашу країну авто вважаються утилізованими, для розмитнення інших треба фізична поява власника в країні реєстрації. А це наразі неможливо.

Один з авторів законопроекту Мар'ян Заблоцький зауважив, що проект 3704 направлений не стільки на вирішення проблеми "євроблях", скільки на зменшення вартості вживаних автомобілів в Україні, адже вони в кілька разів дорожчі, ніж в Європі.

Виходячи з обговорення, голова комітету Данило Гетьманцев запропонував нардепам долучитись до створення нового законопроекту про доступне розмитнення, який має буде погоджений з Мінфіном. Відповідальним за його розробку буде нардеп Олександр Ковальчук, який пообіцяв до кінця тижня узгодити позиції сторін та підійти до розробки проекту Закону. За це рішення члени Комітету проголосували одностайно.

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