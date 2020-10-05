У Верховній Раді пропонують зробити пільгове розмитнення авто для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та для осіб що ввезли автомобіль у режимі тимчасового ввезення до 01.09.2020.

Законопроект №4172 від 30.09.2020, який вже зареєстровано у Верховній Раді, має на меті звільнення від акцизу та ПДВ імпорт автомобілів для пільгових категорій громадян і легалізацію “євроблях”, що були ввезені на територію України до 1 вересня 2020 року.

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Законопроект передбачає пільгові умови розмитнення для автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України до 1 вересня 2020 року в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту й не були оформлені для вільного обігу. При розмитнені таких авто не сплачуватиметься акциз, ПДВ та інші податки.

Передбачене відповідним пунктом звільнення від оподаткування не застосовується при ввезенні на митну територію України в митному режимі імпорту транспортних засобів особистого користування, якщо вони:

вироблені до 1 січня 1992 року;

мають вартість понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2020 року;

якщо особи скористалися звільненням від сплати акцизного податку відповідно до цього пункту протягом 5 років.

Якщо закон буде прийнято та він вступить с силу, то вартість автомобілів для пільгових категорій громадян (осіб з інвалідністю, УБД та багатодітних сімей) буде майже такою як у європейських країнах. Крім того власники “євробялях” зможуть їх легалізувати без значних фінансових витрат.

Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаного авто у деяких випадках складає 250-650% від його митної вартості.