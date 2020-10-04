З початку року закарпатські митники склали 617 протоколів за перевищення тимчасового ввезення та транзиту "євроблях".

Зазначені порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тис грн або конфіскацію автомобіля.

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Як проінформували в управлінні запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Закарпатської митниці Держмитслужби, впродовж січня-вересня 2020 року інспектори склали 617 протоколів про порушення митних правил за перевищення строку тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів більше ніж на 30 діб за ознаками ч.6 статті 470 та ч.6 статті 481, які передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тис грн або конфіскацію автомобіля.

Суд розглянув 217 справ, з яких винесено рішення про конфіскацію транспортного засобу по 110 випадках на суму 4,5 млн грн, про застосування штрафних санкцій в 105 випадках на суму 17,1 млн грн. Дві справи судом припинено, повідомили у прес-службі Закарпатської митниці.