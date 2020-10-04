С начала года закарпатские таможенники составили 617 протоколов за превышение временного ввоза и транзита "евроблях".

Указанные нарушения предусматривают наложение штрафа в размере 170 тыс грн или конфискацию автомобиля.

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Как проинформировали в управлении предотвращения и противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил Закарпатской таможни Гостаможслужбы, в течение января-сентября 2020 года инспекторы составили 617 протоколов о нарушении таможенных правил за превышение срока временного ввоза и транзита транспортных средств более чем на 30 суток по признакам ч.6 статьи 470 и ч.6 статьи 481, предусматривающих наложение штрафа в размере 170 тыс грн или конфискацию автомобиля.

Суд рассмотрел 217 дел, из которых вынесено решение о конфискации транспортного средства по 110 случаях на сумму 4,5 млн грн, о применении штрафных санкций в 105 случаях на сумму 17,1 млн грн. Два дела судом прекращены, сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни.